Local golf: Crowder-Memorial Labor Day Four-Ball pairings, starting holes, times

Flight Tees Seed Vs Seed Time Hole

Champ Black 1 Dorsett, Keith Smith, Jacob Vs 16 Lentz, Kevin Frye, Chad 1:00 1

Champ Black 5Swaringen, Michael Swaringen, Mitchell Vs 12 McIntyre, DwayneVinson, Brad 1:00 10

Champ Black 2Alcorn, Clark Edwards, Eric Vs15 Gill, Terrain Robinson, Andre 1:08 1

Champ Black 6Szalay. Ryan Jensen, Chace Vs 11 Mulkey, Tyler Mulkey, Eric 1:08 10

Champ Black 3 Lipe, Derek Little, William Vs 14 Honeycutt, Josh Ridenhour, Jason1:16 1

Champ Black 7 Pegram, Todd Bowers, Chris Vs 10 Mitchell, Karl Gregg, Patrick 1:16 10

Champ Black 4 McCoy, John McCoy, Chris Vs 13 Benfield, Shane Wright, Jerry 1:24 1

Champ Black 8 Wright, Kyle Dorsett, Michael Vs 9 Brincefield, Josh Barr, Charlie 1:24 10

Open 1 Blue 1Taylor, Jordan Clayton, Chase Vs 8 Stout, Ryan Hiatt, Neal 1:32 1

Open 1 Blue 2 Lee, Cameron Harvey, Steven Vs 7 Rae, Chris Nesbitt, Chris 1:40 1

Open 1 Blue 3Allen, Jon Paschal, Derek Vs 6Lombard, Andy Bernhardt, Jason 1:48 1

Open 1 Blue 4Brown, Ross Fesperman, Lee Vs 5 Correll, Jason Correll, Seth 1:56 1

Open 2 Blue 1 Waller, Seth Moore, Carl Jr. Vs 8 Adams, Ricky Cooper Jr., Randy 1:32 10

Open 2 Blue 2 Fesperman, Ritchie Earnhardt, Alex Vs 7 Owen, McGwire Merrell, Landon 1:40 10

Open 2 Blue 3 Keller, Chris Summers, Jimmy Vs 6Frick, Lee Wray, Blake 1:48 10

Open 2 Blue4 Dulkoski, Derron Morgan, Brennan Vs 5 Myers, Riley Weiker, Russ 1:56 10

Open 3 Blue 4 Van Wagenberg, Mark Campbell, Will Vs 5Chapman, Hunter Little, Dalton 9:04 1

Open 3 Blue 3 Clarke, Ken Owen, Chris Vs 6 Currin, Madison Antosek, Alex 9:12 1

Open 3 Blue 2 Morgan, Andrew Kramer, Sean Vs 7 Monteith, Adam Newell, Jim 9:20 1

Open 3 Blue 1 McIntyre, Brady Jones, Brian Vs 8 Honeycutt, Ryan Beard, Marshall 9:28 1

Open 4 Blue 4 Nester, Jacob Striplin, Mason Vs 5 Haire, Josh Belk, Andrew 9:04 10

Open 4 Blue 3 Holshouser, Maddux Holshouser, Jeff Vs 6 Burke, Ryan Swaringen, Trey 9:12 10

Open 4 Blue 2 Haynes, Patrick Kennedy, John Vs 7 Coward, Andrew Jackson, Andrew 9:20 10

Open 4 Blue 1 Swaim, Clayton West, Keyon Vs 8 Basinger, Corey Kennerly, Brian 9:28 10

Open 5 Blue 1 Triplett, Josh Watson, Clay Vs 8 Venrick, Kyle Oden, Brad 2:36 1

Open 5 Blue 3 Hinson, John Otile, Ronald Vs 6 Knight, Keith Matney, Mark 2:36 10

Open 5 Blue 2 Kyger, James Kyger, Johnny Vs 7 Shepard, Jordon Hough, Jared 2:44 1

Open 5 Blue 4 Roten, Tyron Bailey, James Vs 5 Johnson, Stephen Johnson, Todd 2:44 10

Open 6 Blue 4 Marlowe, Mark Higgins, Chris Vs 5 Casmus, Will Comadoll, Chip 9:36 10

Open 6 Blue 3 Lowman, Jamie Lowman, Conner Vs 6 Slagle, Tate Cole, Justin 9:44 10

Open 6 Blue 2 McDonald, Flint Sutton, Brian Vs 7 Goodman, Clark Jimenez, Kriz 9:52 10

Open 6 Blue 1 Little, Derrick Little, Brent Vs 8 Wallace, Daniel Williams, Brannon 10:00 10

Open 7 Blue 4 Storey, Spencer Lee, Alex Vs 5 Safrit, Alex Taylor, Justin 9:36 1

Open 7 Blue 3 Kyles, Curtis Edwards, Patrick Vs 6 Hughes, Caleb Petersen, Josh 9:44 1

Open 7 Blue 2 Corpening, Derick Fincher, Greg Vs 7 Sparger, Jackson Sparger, Jason 9:52 1

Open 7 Blue 1 Caputo, Jarred Fisher, David Vs 8 Wheet, Matt Queen, Chris 10:00 1

Open 8 Blue 1 Troutman, Preston Ritchie, Ben Vs 8 Carpenter, Dylan Burke, Bryan 2:04 10

Open 8 Blue 2 McGinnis, Mickey Weber, Taylor Vs 7 Bullock, Stephen Chapman, Brian 2:12 10

Open 8 Blue 3 Goodman, Ben Goodman, Sam Vs 6 McIntyre, Robin Boyle, Brian 2:20 10

Open 8 Blue 4 Harvey, Jay Tuttle, Alan Vs 5 Stutts, Nick Whitaker, Larry 2:28 10

65+ Open 1 Gold 1 Petrea, Larry Mueller, Nick Vs 8 Gunter, Jan Puckett, Don 8:00 1

65+ Open 1 Gold 2 Goodman, Jim Andrews, Gus Vs 7 Lynch, Jim Summerlin, Grady 8:08 1

65+ Open 1 Gold 3 Mangum, Bob Shirk, Ron Vs 6 Williams, Tim Seybold, Jack 8:16 1

65+ Open 1 Gold 4 Beard, Gaines Toxler, Bill Vs 5 Pope, Ray Weant, Ted 8:24 1

65+ Champ Gold 4Shockford, Bill Stockford, Chuck Vs 5 Rendleman, Dick Beard, Bryce 8:32 1

65+ Champ Gold 3Glenn, Doug Chappell, Greg Vs 6 Medinger, Grey Priddy, Russ 8:40

65+ Champ Gold 2Norris, Eric Porter, Andy Vs 7 Brunelle, Dennis Harwood, Dean 8:48 1

65+ Champ Gold 1Henderlite, John Kyger, John Vs 8 Ridenhour, Rick Bingham, Randy 8:56 1

55+ Champ White 1Jernigan, Robert Shoaf, Robert Vs 8 Boltz, Bob Sandowski, Thomas2:04 1

55+ Champ White 2Cobb, Richard Christy, Jim Vs 7 Heiser, Don Cheek, Brady 2:12 1

55+ Champ White 3Hubbard, Jim DeRhodes, John Vs 6 Stolsworth, Bruce Brady, Scott 2:20 1

55+ Champ White 4Rickett, Rick McDaniel, Mallory Vs 5 Honeycutt, Steve Gegorek, Steve 2:28 1

55+ Open 1 White 4Thomas, Curt Fagg, Scott Vs 5 Holshouser, David Sharpe, Mike 8:32 10

55+ Open 1 White 3 Plummer, Dale Creeger, Greg Vs 6 Fesperman, Gary Eidson, Wally 8:40 10

55+ Open 1 White 2 Flynn, Ames Rae, Craig Vs 7 Howell, Brian Davis, Randy 8:48 10

55+ Open 1 White 1 Casmus,Bob Habeeb, Mark Vs 8 Carpenter, Jimmy Carpenter, Anthony 8:56 10

55+ Open 2 White 4 Burk, Rob Beard, Rob Vs 5 Frick, Andy Denton, Jimmy 8:00 10

55+ Open 2 White 3 Jordan, Stan Stevens, Jay Vs 6 Hammond, Troy Anderson, Tom 8:08 10

55+ Open 2 White 2 Thompson, Steve Barefoot, Allan Vs 7 Cobb, Brad Benfield, George 8:16 10

55+ Open 2 White 1 Smith, Doug Post, Jon Vs 8 Mullis, Michael Torrence, Scot 8:24 10