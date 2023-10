High school cross country: Carson boys, South girls take county titles Published 11:53 pm Thursday, October 12, 2023

Carson’s boys and South Rowan’s girls won county championships in cross country on Thursday at Dan Nicholas Park.

Individual champions were South senior Eli Julian (16:10) and East Rowan senior Sadie Featherstone (21:28).

See Sunday’s print edition for stories and photos.

Boys team scores

1 Jesse Carson 23 17:09 2 3 4 5 9 10 17

2 South Rowan 39 17:45 1 6 8 11 13 16 31

3 West Rowan 82 19:33 7 15 19 20 21 27 28

4 Salisbury 109 20:14 12 14 24 29 30 32 35

5 East Rowan 114 20:21 18 22 23 25 26 33 34

Varsity  boys 5K

1 JULIAN, Eli 165 South Rowan 1 16:10.5

2 CLEMENTE-GARCIA, Jorge 151 Jesse Carson 2 16:23.6

3 BURLESON, Bricen 150 Jesse Carson 3 16:43.4

4 GILLIS, Eric 152 Jesse Carson 4 17:12.8

5 ANDERSON, James 149 Jesse Carson 5 17:24.4

6 CROMER, Grayson 163 South Rowan 6 17:33.4

7 WILSON, Ethan 176 West Rowan 7 17:34.8

8 OVERBY, Ethan 167 South Rowan 8 17:37.1

9 PRICE, Connor 154 Jesse Carson 9 17:57.7

10 SIMMONS, Chance 155 Jesse Carson 10 18:12.6

11 HICKMAN, Brian 164 South Rowan 11 18:29.1

12 ELIWA, Abdul 159 Salisbury 12 18:32.8

13 RAPER, Garrison 168 South Rowan 13 18:54.6

14 FATOVIC, Samuel 160 Salisbury 14 19:11.2

15 MEDINA, Jonathan 174 West Rowan 15 19:45.6

16 STEEDLEY, Grayson 169 South Rowan 16 19:47.1

17 NGUYEN, Micah 153 Jesse Carson 17 19:48.4

18 RODGERS, Gavin 145 East Rowan 18 19:52.9

19 ROMERO, Jayden 124 West Rowan 19 20:00.7

20 BENTLEY, Bryson 170 West Rowan 20 20:06.0

21 HENSON, Luke 173 West Rowan 21 20:14.0

22 DOTY, Cooper 143 East Rowan 22 20:19.2

23 DUDAS, Landen 144 East Rowan 23 20:19.6

24 AVERY, Finnagen 157 Salisbury 24 20:25.3

25 SABALLOS, Christian 146 East Rowan 25 20:28.3

26 SCARBORO, Peyton 147 East Rowan 26 20:41.7

27 HALL, Wayne 171 West Rowan 27 21:03.5

28 PEREZ, Mark 175 West Rowan 28 21:13.1

29 DAVIDSON, Jeremiah 158 Salisbury 29 21:29.8

30 SHANKLE, David 162 Salisbury 30 21:30.9

31 SLOOP, Keaton 119 South Rowan 31 21:31.6

32 AUSTIN, Henry 156 Salisbury 32 22:21.3

33 SHANK, Oliver 148 East Rowan 33 22:26.0

34 BROOKS, Ethan 142 East Rowan 34 24:57.6

35 LAWSON, Benton 161 Salisbury 35 31:00.5

Girls teaam scores

1 South Rowan 31 22:27 4 5 6 7 9 12 16

2 Jesse Carson 40 22:50 2 3 8 13 14 15 17

3 East Rowan 59 24:10 1 10 11 18 19 20 21

Varsity Girls 5K

================================================================================

Pl Athlete Yr # Team Score Time

================================================================================

1 FEATHERSTONE, Sadie 179 East Rowan 1 21:28.9

2 LANDAVERDE, Emily 189 Jesse Carson 2 21:43.2

3 BURLESON, Julia 185 Jesse Carson 3 21:44.2

4 BEAVER, Madison 191 South Rowan 4 21:48.6

5 GULLEDGE, Madalynn 194 South Rowan 5 22:05.8

6 ROBERTS, Katie 202 West Rowan 22:21.7

7 ELLIOTT, Blythe 193 South Rowan 6 22:29.8

8 HINSON, Gracie 195 South Rowan 7 22:38.1

9 BARGER, Lainey 184 Jesse Carson 8 23:03.2

10 BEAVER, Lindsey 192 South Rowan 9 23:11.7

11 LYNCH BERRY, Iyanna 182 East Rowan 10 23:11.9

12 FEATHERSTONE, Jadyn 180 East Rowan 11 23:25.9

13 PATTERSON, Brinley 197 South Rowan 12 23:37.6

14 KYLE, Alexis 188 Jesse Carson 13 23:44.8

15 JOYNER, Railey 187 Jesse Carson 14 23:53.6

16 TODD, Mackenzie 190 Jesse Carson 15 23:56.4

17 OVERCASH, Paisley 196 South Rowan 16 24:38.4

18 CROTTS, Kara 131 Jesse Carson 17 24:58.8

19 MILLER, Arden 183 East Rowan 18 26:20.4

20 GERMAN, Bella 181 East Rowan 19 26:20.7

21 PACHECO, Ana 200 West Rowan 26:40.5

22 EFRID, Emma 178 East Rowan 20 27:08.8

23 CLINE, Caylea 177 East Rowan 21 27:34.2

JV boys team scores

1 West Rowan 15 24:27 1 2 3 4 5

JV boys

1 STILL, Jaden 125 West Rowan 1 20:28.2

2 NOE, Sam 166 South Rowan 20:32.1

3 BROOKS, Evan 116 South Rowan 21:40.8

4 FLIPPEN, Antwane 117 South Rowan 22:37.7

5 GABOSH, Mason 121 West Rowan 2 23:13.9

6 BRYANT, Logan 111 Jesse Carson 23:21.7

7 SZYMANSKI, james 113 North Hills Christia 25:33.2

8 MIXSON, Phin 123 West Rowan 3 25:58.0

9 WALTERS, Jackson 126 West Rowan 4 26:02.8

10 GRAHAM, Colton 122 West Rowan 5 26:29.7

11 DAMME, Ransom 112 Jesse Carson 26:35.2

12 GURLEY, Ethan 114 Jesse Carson 27:23.8

13 O’MELLAN, Max 118 North Hills Christia 35:25.7

JV girls team scores

1 South Rowan 15 25:54 1 2 3 4 5 6

JV girls

1 WRIGHT, Railyn 141 South Rowan 1 24:33.9

2 CRUZ, Darlene 186 Jesse Carson 25:22.2

3 RETA, Ruby 137 South Rowan 2 25:42.4

4 SHELL, Sarah 138 South Rowan 3 26:03.2

5 DELLINGER, Hannah 136 South Rowan 4 26:10.6

6 SISCOE, Sadie 139 South Rowan 5 26:59.8

7 AMICO, Maci 128 Jesse Carson 29:16.0

8 PEELER, Allison 135 Salisbury 29:25.5

9 WHITE, Aunye 132 Jesse Carson 29:51.6

10 THOMAS, Carmen 140 South Rowan 6 31:01.2

11 COODY, Ava 130 Jesse Carson 32:43.2

12 VRIESEMA, Lydia 172 North Hills Christia 35:13.8

13 BENFIELD, Layla 199 North Hills Christia 35:34.2

14 VARNER, Ella 198 North Hills Christia 37:06.7

15 TEAGUE, Emily 120 North Hills Christia 37:27.7

16 WILSON, Hannah 127 East Rowan 38:17.8

MileSplit PRO