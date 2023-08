Local golf: After Saturday qualifying, Dorsett and Smith still lead the way at 65 Published 1:27 am Sunday, August 27, 2023

Staff report

SALISBURY — After Saturday’s qualifying rounds in the Labor Day 4-Ball Golf Tournament, the team of Keith Dorsett and Jacob Smith is still the leader in the clubhouse with Friday’s 65.

The team of Kevin Lentz and Chad Frye shot 66 for the low round of the day on Saturday.

The team of Tyler Mulkey and Eric Mulkey shot 67 on Saturday.

Qualyfing concludes Sunday at the Country Club of Salisbury.

There are currently 12 teams with qualifying scores in the 60s in the Championship Division — in addition to defending champs Josh Brincefield and Charlie Barr.

At the end of Saturday’s qualifying, the cut line to make it into a Championship Flight playoff falls at 70.

Four teams have shot 70 — with 32 more teams seeking to qualify on Sunday.

In the Senior Division (age 55-plus), 72 was the best score recorded on Saturday.

The teams of Don Hester/Brady Cheek and Steve Honeycutt/Steve Gegorek carded 72s.

In the Super Senior Division (age 65-plus), the team of Rick Ridenhour/Randy Bingham shot 73 to lead Saturday qualifying.

There will be playoffs to settle ties on Sunday afternoon for medalist honors, to make the Championship Flight or to make the cut in each division.

Results through Day Two:

Super Senior 65+

Kyger, John Henderlite, John Def Champs

Shoaf, Robert Christy, Jim 67

Chappell, Greg Glenn, Doug 69

DeRhodes, John McDaniel, Mallory 70

Mulkey, Terry Honeycutt, Kip 71

Hankins, Don Post, Jon 71

Ridenhour, Rick Bingham, Randy 73

Roueche, David Shirk, Ron 74

VanPelt, Harry Harwood, Dean 75

Boltz, Bob Edginton, Keith 75

Beard, Gaines Springs, Andre 75

Albright, Faron Helms, Steve 77

Strickland, Richard Swaringen, Billy 77

Petrea, Larry Muller, Nick 77

Reid, Ken Beard, Bryce 77

Rendleman, Dick Troxler, Bill 78

Summerlin, Grady Lynch, Jim 78

Goodman, Jim Andrews, Gus 78

Morgan, Tony Creeger, Greg 80

Crosby, Danny Bishop, Donald 82

Went, Ted Pope, Ray 82

Davis, Randy Benfield, George 83

Gunter, Jan Puckett, Don 86

Senior 55+

Pickett, Rick Hubbard, Jim 67

Eidson, Wally Ogden, Robert 69

Hester, Don Cheek, Brady 72

Honeycutt, Steve Gegorek, Steve 72

Roten, Ty Jernigan, Roger 73

Newkirk, Robert Kyles, Curtis 73

Casmus, Bob Patti, Chris 73

Comadoll, Chip Kennerly, Brian 74

Sharp, Mike Holshouser, David 74

Wright, Jerry Rae, Craig 75

Carpenter, Athony Carpenter, Jimmy 76

Stolsworth, Bruce Jordan, Stan 76

Little, Derrick Little, Brent 76

Mothershead, GeneWilson, Jack 77

Wyatt, Jim Howell, Brian 78

Blume, Mike Evans, Terry 78

Anderson, Tom Hammond, Troy 79

Chambers, DC Herndon, Mike 80

Beard, Rob Burke, Rob 81

Williams, Joey Shuping, Steve 82

Derrick, Mark Storey, Andy 82

Sukkasem, YuthapongSexton, J.R. 82

Bradshaw, Robin McMillan, JR 83

Doran, Michael Cobb, Brian 86

Hinson, Kenneth Wilson, Todd 91

Championship and Open

Brincefield, Josh Barr, Charlie Def Champs

Dorsett, Keith Smith, Jacob 65

Gill, Terrain Robinson, Andre 66

Grisette, Uly Lankford, Jeff 66

Lentz, Kevin Frye, Chad 66

Little, William Lipe, Derek 67

Mulkey, Eric Mulkey, Tyler 67

Mills, Mike Jones, Brian 68

Taylor, Jordan Cline, Wes 68

McCoy, John McCoy, Chris 69

Correll, Seth Jason Correll 69

Nesbitt, Chris Rae, Chris 69

Antosek, Alex Beard, Marshall 69

Haire, Josh Belk, Andrew 70

Benfield, Shane Merrell, Landon 70

Allen, Jon Paschal, Derek 70

West, Keyon Swaim, Clayton 70

Vinson, Brad Jessup, Nathan 71

Adams, Frank Adams, Russ 71

Graeber, Charlie Graeber, Luke 71

Stegall, Jacob Lafear, Bobby 71

Shepherd, Jordan Shephard, Frank 71

Wray, Blake Morgan, Andrew 71

Barnette, Jared Lefler, Justin 71

Alcorn, Clark Hoskins, Chad 72

Nester, Jacob Strplin, Mason 72

Owen, Chris Owen, McGwire 72

McIntyre, Brady McIntyre, Dwayne 72

Cooper, Randy Adams, Ricky 72

Stout, Ryan Waller, Seth 73

Cranfield, Cade Frye, Tanner 73

Jensen, Chace Szalay, Ryan 73

Lowman, Jamie Lowman, Conner 73

Lombard, Andy Bernhardt, Jason 74

Basinger, Corey Priddy, Michael 75

Bradley, William Ledbetter, Trey 75

Moore, Carl Jr Clarke, Ken 75

Marburger, Joel Hubbard, Andrew 75

Post, Abraham Post, Simon 75

Newell, Jim Monteith, adam 75

Triplett, Josh Watson, Clay 76

Holshouser, MadduxHolshouser, Jeff 76

Reynolds, Bryan Hinson, Jarred 76

Harvey, Jay Tuttle, Allen 76

Honeycutt, Josh Ridenhour, Jason 76

Bowden, Chance Brown, Ross 76

Carpenter, Corey Kramer, Sean 76

Webb, Hank Brincefield, Bo 77

Sparger, Jackson Sparger, Jason 77

Jackson, Andrew Coward, Andrew 77

Weber, Taylor McGinnis, Mickey 78

Knight, Keith Mathney, Mark 78

Coward, Chris Holmes, Brandon 78

Hughes, Conlin Kyles, Coyte 78

Jolly, Robert Lewis Jolly, Lee 78

Goodnight, Will Goodnight, Cress 79

Derrick, David Storey, Spencer 79

Spainhour, Mason Smith, Andy 80

Evans, Brad Hurst, Branson 80

Lee, Alex Derrick, Christopher 80

Mulkey, Brett Yang, Steve 81

Hlavacek, John Penley, Brad 81

Walker, Ronnie Hobbs, Ronnie 81

Oden, Brad Venrick, Kyle 82

Higgins, Chris Ballard, Chad 82

Hoesman, Whitt Hoesman, Mark 82

Gibson, Devin Shackleford, Chis 82

Goodman, Sam Goodman, Ben 83

Flippen, Reid Casmus, Will 83

Dyson, Chad Keller, Chris 83

Shuping, Todd Sloop, Travis 83

Quinn, Chuck James, Chris 84

Hough, Jared Rogers, Weston 84

Bostian, Ryan Kesler, Zack 84

Harrigan, Alex Basinger, Bradford 84

Hedrick, Mark McQuaigue, Jeff 84

Ritchie, Ben Troutman, Preston 85

Cole, Justin Slagle, Tate 88

McCulloh, JonathonWhite, Spencer 88

Sunday Tee Time:

Day Time Team No. Partners Partners Division

Sunday AM 8:00 19 Norris, Eric Porter, Andy S.Sr.

Sunday AM 8:00 56 Medinger, Grey Priddy, Russ S.Sr.

Sunday AM 8:10 13 Stockford, Bill Stockford, Chuck S.Sr.

Sunday AM 8:10 94 Antosek, Louis Shelhart, Jeff S.Sr.

Sunday AM 8:20 117 Barefoot, Alan Thompson, Steve S.Sr.

Sunday AM 8:20 60 Thomas, Curt Fagg, Scott Sr.

Sunday AM 8:30 61 Denton, Jimmy Frick, Andy Sr.

Sunday AM 8:30 46 McKinney, Phil Flynn, Ames Sr.

Sunday AM 8:40 165 Moore, Sam Brown, Dana Sr.

Sunday AM 8:40 39 West, Brad West, Davis Open

Sunday AM 8:50 59 Hughes, Caleb Petersen, Josh Open

Sunday AM 8:50 166 Fesperman, David Fesperman, Lee Open

Sunday AM 9:00 4 Miller, Austin Robins, Clint Open

Sunday AM 9:00 22 Fowler, Will Robins, Hank Open

Sunday AM 9:10 5 Weiker, Russ Currin, Madison Open

Sunday AM 9:10 14 Fesperman, Alan Fesperman, WarrenOpen

Sunday AM 9:20 18 Fisher, David Caputo, Jarred Open

Sunday AM 9:20 28 Roberts, Guy Spicer, Dan Open

Sunday AM 9:30 137 Chapman, Brian Bullock, Stephen Open

Sunday AM 9:30 80 Nianouris, Alex Edwards, Eric Open

Sunday AM 9:40 130 Hathcock, Chase Fleming, Ashton Open

Sunday AM 9:40 154 Kirchin, Zack Parks, Chuck Open

Sunday AM 9:50 135 Swaringen, Trey Burke, Ryan Open

Sunday AM 9:50 89 Leonard, Jeff Kostak, John Open

Sunday AM 10:00 23 Mitchell, Karl Gregg, Patrick Open

Sunday AM 10:00 106 Williams, Brannon Hiatt, Neal Open

Sunday AM 10:10 85 Jimenez, Kris Goodman, Clark Open

Sunday AM 10:10 136 Swaringen, Michael Swaringen, MitchellOpen

Sunday AM 10:20 123 Starrett, Ryan Britt, Alex Open

Sunday AM 10:20 141 Huffman, Drew Huffman, Andy Open

Sunday AM 10:30 126 Youngblood, Caleb Bamford, Evan Open

Sunday AM 10:30 34 Myers, Griffin Robins, Wade Open

Sunday AM 10:40 93 DeVliger, Todd Graham, Ryan Open

Sunday AM 10:40 146 Pressley, Matt Ritchie, Alan Open

Sunday AM 10:50 152 Fincher, Greg Corpening, Derrick Open

Sunday AM 10:50 169 Jones, Greg Bradshaw, Dwight Open

Sunday AM 11:00 133 Burke, Bryan Carpenter, Dylan Open

Sunday AM 11:00 160 Helms, Mike Saffrit, Alex Open

Sunday AM 11:10 119 Hanzel, Dave Hanzel, Tim Open

Sunday AM 11:10 Kyger, John Henderlite, John Marker

Sunday AM 11:20 155 Van Wagenberg, MarkCampbell, Will Open

Sunday AM 11:20 138 Chapman, Hunter Little, Dalon Open