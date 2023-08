Local golf: Labor Day qualifying teams, times Published 10:12 pm Wednesday, August 23, 2023

Sponsor line-up includes

Wallace Realty / Parking Lot

Blandy Hardwoods / Driving Range

Cheerwine / Tee Markers

C3 Custom Golf / Scoreboard

Penrod Medical / Putting Green

New Sarum / First and Tenth Tee

Global Contact Services / Golf Cart

Day Time Team Partners Division

Friday PM 11:00 31 Adams, Frank Adams, Russ Open

Saturday AM 11:00 45 Adams, Ricky Cooper, Randy Open

Friday PM 11:00 31 Adams, Russ Adams, Frank Open

Friday PM 11:40 27 Albright, Faron Helms, Steve S.Sr.

Friday PM 10:30 88 Alcorn, Clark Hoskins, Chad Open

Saturday AM 9:00 108 Allen, Jon Paschal, Derek Open

Friday PM 1:10 58 Anderson, Tom Hammond, Troy Sr.

Saturday AM 8:10 3 Andrews, Gus Goodman, Jim S.Sr.

Saturday AM 11:40 57 Antosek, Alex Beard, Marshall Open

Sunday AM 8:10 94 Antosek, Louis Shelhart, Jeff S.Sr.

Saturday AM 10:20 21 Ballard, Chad Higgins, Chris Open

Sunday AM 10:30 126 Bamford, Evan Youngblodd, Caleb Open

Sunday AM 8:20 117 Barefoot, Alan Thompson, Steve S.Sr.

Saturday PM 1:30 11 Barnette, Jared Lefler, Justin Open

Saturday PM 1:40 142 Basinger, Bradford Harrigan, Alex Open

Friday PM 10:30 96 Basinger, Corey Priddy, Michael Open

Saturday PM 2:00 170 Beard, Bryce Reid, Ken S.Sr.

Saturday PM 12:20 107 Beard, Gaines Springs, Andre S.Sr.

Saturday AM 11:40 57 Beard, Marshall Antosek, Alex Open

Saturday PM 12:10 114 Beard, Rob Burke, Rob Sr.

Friday PM 12:00 44 Belk, Andrew Haire, Josh Open

Friday PM 11:40 15 Benfield, George Davis, Randy S.Sr.

Friday PM 12:50 62 Benfield, Shane Merrell, Landon Open

Saturday PM 12:30 103 Bernhardt, Jason Lombard, Andy Open

Saturday PM 12:20 92 Bingham, Randy Ridenhour, Rick S.Sr.

Friday PM 2:00 74 Bishop, Donald Crosby, Danny S.Sr.

Saturday AM 10:50 55 Blume, Mike Evans, Terry Sr.

Saturday AM 8:20 164 Boltz, Bob Edginton, Keith S.Sr.

Saturday PM 12:40 113 Bostian, Ryan Kesler, Zack Open

Saturday AM 12:00 63 Bowden, Chance Brown, Ross Open

Saturday PM 1:20 163 Bowers, Chris Harwood, Chance Open

Friday PM 12:30 36 Bradley, William Ledbetter, Trey Open

Sunday AM 10:50 169 Bradshaw, Dwight Jones, Greg Open

Saturday PM 2:10 82 Bradshaw, Robin McMillan, JR Sr.

Saturday AM 9:50 24 Brincefield, Bo Webb, Hank Open

Sunday AM 10:20 123 Britt, Alex Starrett, Ryan Open

Sunday AM 8:40 165 Brown, Dana Moore, Sam Sr.

Saturday AM 12:00 63 Brown, Ross Bowden, Chance Open

Sunday AM 9:30 137 Bullock, Stephen Chapman, Brian Open

Sunday AM 11:00 133 Burke, Bryan Carpenter, Dylan Open

Saturday PM 12:10 114 Burke, Rob Beard, Rob Sr.

Sunday AM 9:50 135 Burke, Ryan Swaringen, Trey Open

Sunday AM 11:20 155 Campbell, William Van Wagenberg, MarkOpen

Sunday AM 9:20 18 Caputo, Jarred Fisher, David Open

Friday PM 1:20 134 Carpenter, Athony Carpenter, Jimmy Sr.

Saturday PM 12:50 151 Carpenter, Corey Kramer, Sean Open

Sunday AM 11:00 133 Carpenter, Dylan Burke, Bryan Open

Friday PM 1:20 134 Carpenter, Jimmy Carpenter, Athony Sr.

Saturday PM 2:20 32 Casmus, Bob Patti, Chris Sr.

Saturday AM 9:30 132 Casmus, Will Flippen, Reid Open

Friday PM 12:00 101 Chambers, DC Herndon, Mike Open

Sunday AM 9:30 137 Chapman, Brian Bullock, Stephen Open

Sunday AM 11:20 138 Chapman, Hunter Little, Dalon Open

Friday PM 2:10 9 Chappell, Greg Glenn, Doug S.Sr.

Saturday AM 8:30 49 Cheek, Brady Hester, Don Sr.

Friday PM 2:00 67 Christy, Jim Shoaf, Robert S.Sr.

Saturday AM 8:40 95 Clarke, Ken Moore, Carl Jr Open

Friday PM 12:40 168 Cline, Wes Taylor, Jordan Open

Saturday AM 9:10 111 Cobb, Brian Doran, Michael Sr.

Saturday PM 1:00 87 Cole, Justin Slagle, Tate Open

Friday PM 10:50 2 Comadoll, Chip Kennerly, Brian Sr.

Saturday AM 11:00 45 Cooper, Randy Adams, Ricky Open

Sunday AM 10:50 152 Corpening, Derrick Fincher, Greg Open

Friday PM 2:30 51 Correll, Jason Correll, Seth Open

Friday PM 2:30 51 Correll, Seth Jason Correll Open

Saturday AM 11:40 26 Coward, Andrew Jackson, Andrew Open

Saturday AM 11:00 91 Coward, Chris Holmes, Brandon Open

Friday PM 12:50 70 Cranfield, Cade Frye, Tanner Open

Friday PM 2:10 112 Creeger, Greg Morgan, Tony S.Sr.

Friday PM 2:00 74 Crosby, Danny Bishop, Donald S.Sr.

Sunday AM 9:10 5 Currin, Madison Weiker, Russ Open

Friday PM 11:40 15 Davis, Randy Benfield, George S.Sr.

Sunday AM 8:30 61 Denton, Jimmy Frick, Andy Sr.

Friday PM 2:20 8 DeRhodes, John McDaniel, Mallory S.Sr.

Saturday AM 9:40 20 Derrick, Christopher Lee, Alex Open

Saturday AM 11:50 50 Derrick, David Storey, Spencer Open

Saturday AM 8:30 86 Derrick, Mark Storey, Andy Sr.

Sunday AM 10:40 93 DeVliger, Todd Graham, Ryan Open

Saturday AM 9:10 111 Doran, Michael Cobb, Brian Sr.

Friday PM 1:30 148 Dorsett, Keith Smith, Jacob Open

Saturday AM 11:20 157 Dyson, Chad Keller, Chris Open

Saturday AM 8:20 164 Edginton, Keith Boltz, Bob S.Sr.

Sunday AM 9:30 80 Edwards, Eric Nianouris, Alex Open

Friday PM 10:50 149 Eidson, Wally Ogden, Robert Sr.

Saturday AM 9:30 25 Evans, Brad Hurst, Branson Open

Saturday AM 10:50 55 Evans, Terry Blume, Mike Sr.

Sunday AM 8:20 60 Fagg, Scott Thomas, Curt Sr.

Sunday AM 9:10 14 Fesperman, Alan Fesperman, WarrenOpen

Sunday AM 8:50 166 Fesperman, David Fesperman, Lee Open

Sunday AM 8:50 166 Fesperman, Lee Fesperman, David Open

Sunday AM 9:10 14 Fesperman, WarrenFesperman, Alan Open

Sunday AM 10:50 152 Fincher, Greg Corpening, Derrick Open

Sunday AM 9:20 18 Fisher, David Caputo, Jarred Open

Sunday AM 9:40 130 Fleming, Ashton Hathcock, Chase Open

Saturday AM 9:30 132 Flippen, Reid Casmus, Will Open

Sunday AM 8:30 46 Flynn, Ames McKinney, Phil Sr.

Sunday AM 9:00 22 Fowler, Will Robins, Hank Open

Sunday AM 8:30 61 Frick, Andy Denton, Jimmy Sr.

Saturday PM 1:30 12 Frye, Chad Lentz, Kevin Open

Friday PM 12:50 70 Frye, Tanner Cranfield, Cade Open

Saturday AM 11:10 90 Gegorek, Steve Honeycutt, Steve Sr.

Saturday PM 1:40 153 Gibson, Devin Shackleford, Chis Open

Friday PM 11:00 42 Gill, Terrain Robinson, Andre Open

Friday PM 2:10 9 Glenn, Doug Chappell, Greg S.Sr.

Saturday AM 9:20 81 Goodman, Ben Goodman, Sam Open

Sunday AM 10:10 85 Goodman, Clark Jimenez, Kris Open

Saturday AM 8:10 3 Goodman, Jim Andrews, Gus S.Sr.

Saturday AM 9:20 81 Goodman, Sam Goodman, Ben Open

Friday PM 1:50 167 Goodnight, Cress Goodnight, Will Open

Friday PM 1:50 167 Goodnight, Will Goodnight, Cress Open

Saturday AM 8:50 7 Graeber, Charlie Graeber, Luke Open

Saturday AM 8:50 7 Graeber, Luke Graeber, Charlie Open

Sunday AM 10:40 93 Graham, Ryan DeVliger, Todd Open

Sunday AM 10:00 23 Gregg, Patrick Mitchell, Karl Open

Friday PM 2:30 65 Grisette, Uly Lankford, Jeff Open

Friday PM 11:30 79 Gunter, Jan Puckett, Don S.Sr.

Friday PM 12:00 44 Haire, Josh Belk, Andrew Open

Friday PM 1:10 58 Hammond, Troy Anderson, Tom Sr.

Friday PM 11:50 76 Hankins, Don Post, Jon S.Sr.

Sunday AM 11:10 119 Hanzel, Dave Hanzel, Tim Open

Sunday AM 11:10 119 Hanzel, Tim Hanzel, Dave Open

Saturday PM 1:40 142 Harrigan, Alex Basinger, Bradford Open

Saturday AM 10:30 29 Harvey, Jay Tuttle, Allen Open

Saturday PM 1:20 163 Harwood, Chance Bowers, Chris Open

Friday PM 11:30 71 Harwood, Dean VanPelt, Harry S.Sr.

Sunday AM 9:40 130 Hathcock, Chase Fleming, Ashton Open

Saturday PM 1:50 159 Hedrick, Mark McQuaigue, Jeff Open

Sunday AM 11:00 160 Helms, Mike Saffrit, Alex Open

Friday PM 11:40 27 Helms, Steve Albright, Faron S.Sr.

Sunday AM 11:10 Henderlite, John Kyger, John Marker

Saturday AM 8:20 124 Hendlerite, John Kyger, John S.Sr.

Friday PM 12:00 101 Herndon, Mike Chambers, DC Open

Saturday AM 8:30 49 Hester, Don Cheek, Brady Sr.

Sunday AM 10:00 106 Hiatt, Neal Williams, Brannon Open

Saturday AM 10:20 21 Higgins, Chris Ballard, Chad Open

Friday PM 12:20 6 Hinson, Jarred Reynolds, Bryan Open

Saturday PM 2:00 109 Hinson, Kenneth Wilson, Todd Sr.

Saturday AM 9:20 161 Hlavacek, John Penley, Brad Open

Saturday PM 1:10 156 Hobbs, Ronnie Walker, Ronnie Open

Saturday AM 11:20 54 Hoesman, Mark Hoesman, Whitt Open

Saturday AM 11:20 54 Hoesman, Whitt Hoesman, Mark Open

Saturday AM 11:00 91 Holmes, Brandon Coward, Chris Open

Saturday PM 1:10 143 Holshouser, David Sharp, Mike Sr.

Friday PM 12:20 118 Holshouser, Jeff Holshouser, MadduxOpen

Friday PM 12:20 118 Holshouser, MadduxHolshouser, Jeff Open

Saturday AM 11:10 99 Honeycutt, Josh Ridenhour, Jason Open

Friday PM 11:20 115 Honeycutt, Kip Mulkey, Terry S.Sr.

Saturday AM 11:10 90 Honeycutt, Steve Gegorek, Steve Sr.

Friday PM 10:30 88 Hoskins, Chad Alcorn, Clark Open

Saturday AM 10:00 122 Hough, Jared Rogers, Weston Open

Saturday AM 10:50 37 Howell, Brian Wyatt, Jim Sr.

Saturday AM 10:30 128 Hubbard, Andrew Marburger, Joel Open

Friday PM 2:20 47 Hubbard, Jim Pickett, Rick Sr.

Sunday AM 10:20 141 Huffman, Andy Huffman, Drew Open

Sunday AM 10:20 141 Huffman, Drew Huffman, Andy Open

Sunday AM 8:50 59 Hughes, Caleb Petersen, Josh Open

Saturday PM 12:50 121 Hughes, Conlin Kyles, Coyte Open

Saturday AM 9:30 25 Hurst, Branson Evans, Brad Open

Saturday AM 11:40 26 Jackson, Andrew Coward, Andrew Open

Friday PM 1:50 84 James, Chris Quinn, Chuck Open

Friday PM 1:30 127 Jensen, Chace Szalay, Ryan Open

Friday PM 1:20 66 Jernigan, Roger Roten, Ty Sr.

Friday PM 10:40 72 Jessup, Nathan Vinson, Brad Open

Sunday AM 10:10 85 Jimenez, Kris Goodman, Clark Open

Saturday PM 1:50 129 Jolly, Lee Jolly, Robert Lewis Open

Saturday PM 1:50 129 Jolly, Robert Lewis Jolly, Lee Open

Friday PM 12:10 53 Jones, Brian Mills, Mike Open

Sunday AM 10:50 169 Jones, Greg Bradshaw, Dwight Open

Saturday AM 10:40 145 Jordan, Stan Stolsworth, Bruce Sr.

Saturday AM 11:20 157 Keller, Chris Dyson, Chad Open

Friday PM 10:50 2 Kennerly, Brian Comadoll, Chip Sr.

Saturday PM 12:40 113 Kesler, Zack Bostian, Ryan Open

Sunday AM 9:40 154 Kirchin, Zack Parks, Chuck Open

Saturday AM 10:00 140 Knight, Keith Mathney, Mark Open

Sunday AM 9:50 89 Kostak, John Leonard, Jeff Open

Saturday PM 12:50 151 Kramer, Sean Carpenter, Corey Open

Saturday AM 8:20 124 Kyger, John Henderlite, John S.Sr.

Sunday AM 11:10 Kyger, John Henderlite, John Marker

Saturday PM 12:50 121 Kyles, Coyte Hughes, Conlin Open

Saturday AM 10:40 158 Kyles, Curtis Newkirk, Robert Sr.

Saturday AM 11:50 16 Lafear, Bobby Stegall, Jacob Open

Friday PM 2:30 65 Lankford, Jeff Grisette, Uly Open

Friday PM 12:30 36 Ledbetter, Trey Bradley, William Open

Saturday AM 9:40 20 Lee, Alex Derrick, Christophe rOpen

Saturday PM 1:30 11 Lefler, Justin Barnette, Jared Open

Saturday PM 1:30 12 Lentz, Kevin Frye, Chad Open

Sunday AM 9:50 89 Leonard, Jeff Kostak, John Open

Saturday AM 8:40 38 Lipe, Derek Little, William Open

Saturday PM 2:20 40 Little, Brent Little, Derrick Sr.

Sunday AM 11:20 138 Little, Dalton Chapman, Hunter Open

Saturday PM 2:20 40 Little, Derrick Little, Brent Sr.

Saturday AM 8:40 38 Little, William Lipe, Derek Open

Saturday PM 12:30 103 Lombard, Andy Bernhardt, Jason Open

Saturday AM 10:10 35 Lowman, Conner Lowman, Jamie Open

Saturday AM 10:10 35 Lowman, Jamie Lowman, Conner Open

Saturday AM 8:10 43 Lynch, Jim Summerlin, Grady S.Sr.

Saturday AM 10:30 128 Marburger, Joel Hubbard, Andrew Open

Saturday AM 10:00 140 Mathney, Mark Knight, Keith Open

Friday PM 11:10 147 McCoy, Chris McCoy, John Open

Friday PM 11:10 147 McCoy, John McCoy, Chris Open

Saturday PM 1:20 125 McCulloh, JonathonWhite, Spencer Open

Friday PM 2:20 8 McDaniel, Mallory DeRhodes, John S.Sr.

Friday PM 12:30 97 McGinnis, Mickey Weber, Taylor Open

Saturday AM 10:10 144 McIntyre, Brady McIntyre, Dwayne Open

Saturday AM 10:10 144 McIntyre, Dwayne McIntyre, Brady Open

Sunday AM 8:30 46 McKinney, Phil Flynn, Ames Sr.

Saturday PM 2:10 82 McMillan, JR Bradshaw, Robin Sr.

Saturday PM 1:50 159 McQuaigue, Jeff Hedrick, Mark Open

Sunday AM 8:00 56 Medinger, Grey Priddy, Russ S.Sr.

Friday PM 12:50 62 Merrell, Landon Benfield, Shane Open

Sunday AM 9:00 4 Miller, Austin Robins, Clint Open

Friday PM 12:10 53 Mills, Mike Jones, Brian Open

Sunday AM 10:00 23 Mitchell, Karl Gregg, Patrick Open

Saturday PM 12:40 83 Monteith, Adam Newell, Jim Open

Saturday AM 8:40 95 Moore, Carl Jr Clarke, Ken Open

Sunday AM 8:40 165 Moore, Sam Brown, Dana Sr.

Saturday PM 12:30 162 Morgan, Andrew Wray, Burke Open

Friday PM 2:10 112 Morgan, Tony Creeger, Greg S.Sr.

Saturday PM 2:10 41 Mothershead, Gene Wilson, Jack Sr.

Friday PM 1:40 68 Mulkey, Brett Yang, Steve Open

Saturday AM 8:50 104 Mulkey, Eric Mulkey, Tyler Open

Friday PM 11:20 115 Mulkey, Terry Honeycutt, Kip S.Sr.

Saturday AM 8:50 104 Mulkey, Tyler Mulkey, Eric Open

Friday PM 1:10 1 Muller, Nick Petrea, Larry Sr.

Sunday AM 10:30 34 Myers, Griffin Robins, Wade Open

Saturday AM 9:00 102 Nesbitt, Chris Rae, Chris Open

Friday PM 12:10 48 Nester, Jacob Strplin, Mason Open

Saturday PM 12:40 83 Newell, Jim Monteith, adam Open

Saturday AM 10:40 158 Newkirk, Robert Kyles, Curtis Sr.

Sunday AM 9:30 80 Nianouris, Alex Edwards, Eric Open

Sunday AM 8:00 19 Norris, Eric Porter, Andy S.Sr.

Saturday AM 10:20 98 Oden, Brad Venrick, Kyle Open

Friday PM 10:50 149 Ogden, Robert Eidson, Wally Sr.

Friday PM 12:40 100 Owen, Chris Owen, McGwire Open

Friday PM 12:40 100 Owen, McGwire Owen, Chris Open

Sunday AM 9:40 154 Parks, Chuck Kirchin, Zack Open

Saturday AM 9:00 108 Paschal, Derek Allen, Jon Open

Saturday PM 2:20 32 Patti, Chris Casmus, Bob Sr.

Saturday AM 9:20 161 Penley, Brad Hlavacek, John Open

Sunday AM 8:50 59 Petersen, Josh Hughes, Caleb Open

Friday PM 1:10 1 Petrea, Larry Muller, Nick Sr.

Friday PM 2:20 47 Pickett, Rick Hubbard, Jim Sr.

Saturday AM 8:00 10 Pope, Ray Went, Ted S.Sr.

Sunday AM 8:00 19 Porter, Andy Norris, Eric S.Sr.

Saturday AM 11:30 77 Post, Abraham Post, Simon Open

Friday PM 11:50 76 Post, Jon Hankins, Don S.Sr.

Saturday AM 11:30 77 Post, Simon Post, Abraham Open

Sunday AM 10:40 146 Pressley, Matt Ritchie, Alan Open

Friday PM 10:30 96 Priddy, Michael Basinger, Corey Open

Sunday AM 8:00 56 Priddy, Russ Medinger, Grey S.Sr.

Friday PM 11:30 79 Puckett, Don Gunter, Jan S.Sr.

Friday PM 1:50 84 Quinn, Chuck James, Chris Open

Saturday AM 9:00 102 Rae, Chris Nesbitt, Chris Open

Saturday AM 9:10 78 Rae, Craig Wright, Jerry Sr.

Saturday PM 2:00 170 Reid, Ken Beard, Bryce S.Sr.

Saturday AM 8:00 30 Rendleman, Dick Troxler, Bill S.Sr.

Friday PM 12:20 6 Reynolds, Bryan Hinson, Jarred Open

Saturday AM 11:10 99 Ridenhour, Jason Honeycutt, Josh Open

Saturday PM 12:20 92 Ridenhour, Rick Bingham, Randy S.Sr.

Sunday AM 10:40 146 Ritchie, Alan Pressley, Matt Open

Friday PM 1:40 64 Ritchie, Ben Troutman, Preston Open

Sunday AM 9:20 28 Roberts, Guy Spicer, Dan Open

Sunday AM 9:00 4 Robins, Clint Miller, Austin Open

Sunday AM 9:00 22 Robins, Hank Fowler, Will Open

Sunday AM 10:30 34 Robins, Wade Myers, Griffin Open

Friday PM 11:00 42 Robinson, Andre Gill, Terrain Open

Saturday AM 10:00 122 Rogers, Weston Hough, Jared Open

Friday PM 1:20 66 Roten, Ty Jernigan, Roger Sr.

Friday PM 11:20 105 Roueche, David Shirk, Ron S.Sr.

Sunday AM 11:00 160 Saffrit, Alex Helms, Mike Open

Saturday PM 12:10 110 Sexton, J.R. Sukkasem, YuthapongSr.

Saturday PM 1:40 153 Shackleford, Chris Gibson, Devin Open

Saturday PM 1:10 143 Sharp, Mike Holshouser, David Sr.

Sunday AM 8:10 94 Shelhart, Jeff Antosek, Louis S.Sr.

Saturday AM 12:00 52 Shephard, Frank Shepherd, Jordan Open

Saturday AM 12:00 52 Shepherd, Jordan Shephard, Frank Open

Friday PM 11:20 105 Shirk, Ron Roueche, David S.Sr.

Friday PM 2:00 67 Shoaf, Robert Christy, Jim S.Sr.

Friday PM 1:00 116 Shuping, Steve Williams, Joey Sr.

Saturday PM 1:00 33 Shuping, Todd Sloop, Travis Open

Saturday PM 1:00 87 Slagle, Tate Cole, Justin Open

Saturday PM 1:00 33 Sloop, Travis Shuping, Todd Open

Friday PM 1:00 17 Smith, Andy Spainhour, Mason Open

Friday PM 1:30 148 Smith, Jacob Dorsett, Keith Open

Friday PM 1:00 17 Spainhour, Mason Smith, Andy Open

Saturday AM 9:50 73 Sparger, Jackson Sparger, Jason Open

Saturday AM 9:50 73 Sparger, Jason Sparger, Jackson Open

Sunday AM 9:20 28 Spicer, Dan Roberts, Guy Open

Saturday PM 12:20 107 Springs, Andre Beard, Gaines S.Sr.

Sunday AM 10:20 123 Starrett, Ryan Britt, Alex Open

Saturday AM 11:50 16 Stegall, Jacob Lafear, Bobby Open

Sunday AM 8:10 13 Stockford, Bill Stockford, Chuck S.Sr.

Sunday AM 8:10 13 Stockford, Chuck Stockford, Bill S.Sr.

Saturday AM 10:40 145 Stolsworth, Bruce Jordan, Stan Sr.

Saturday AM 8:30 86 Storey, Andy Derrick, Mark Sr.

Saturday AM 11:50 50 Storey, Spencer Derrick, David Open

Friday PM 10:40 139 Stout, Ryan Waller, Seth Open

Friday PM 11:50 69 Strickland, Richard Swaringen, Billy S.Sr.

Friday PM 12:10 48 Striplin, Mason Nester, Jacob Open

Saturday PM 12:10 110 Sukkasem, YuthapongSexton, J.R. Sr.

Saturday AM 8:10 43 Summerlin, Grady Lynch, Jim S.Sr.

Saturday AM 9:40 120 Swaim, Clayton West, Keyon Open

Friday PM 11:50 69 Swaringen, Billy Strickland, Richard S.Sr.

Sunday AM 10:10 136 Swaringen, Michael Swaringen, Mitchell Open

Sunday AM 10:10 136 Swaringen, MitchellSwaringen, Michael Open

Sunday AM 9:50 135 Swaringen, Trey Burke, Ryan Open

Friday PM 1:30 127 Szalay, Ryan Jensen, Chace Open

Friday PM 12:40 168 Taylor, Jordan Cline, Wes Open

Sunday AM 8:20 60 Thomas, Curt Fagg, Scott Sr.

Sunday AM 8:20 117 Thompson, Steve Barefoot, Alan S.Sr.

Saturday AM 11:30 150 Trainor, Jacob Trainor, Joe Open

Saturday AM 11:30 150 Trainor, Joe Trainor, Jacob Open

Friday PM 11:10 75 Triplett, Josh Watson, Clay Open

Friday PM 1:40 64 Troutman, Preston Ritchie, Ben Open

Saturday AM 8:00 30 Troxler, Bill Rendleman, Dick S.Sr.

Saturday AM 10:30 29 Tuttle, Allen Harvey, Jay Open

Sunday AM 11:20 155 Van Wagenberg, MarkCampbell, Will Open

Friday PM 11:30 71 VanPelt, Harry Harwood, Dean S.Sr.

Saturday AM 10:20 98 Venrick, Kyle Oden, Brad Open

Friday PM 10:40 72 Vinson, Brad Jessup, Nathan Open

Saturday PM 1:10 156 Walker, Ronnie Hobbs, Ronnie Open

Friday PM 10:40 139 Waller, Seth Stout, Ryan Open

Friday PM 11:10 75 Watson, Clay Triplett, Josh Open

Saturday AM 9:50 24 Webb, Hank Brincefield, Bo Open

Friday PM 1 2:30 97 Weber, Taylor McGinnis, Mickey Open

Sunday AM 9:10 5 Weiker, Russ Currin, Madison Open

Saturday AM 8:00 10 Went, Ted Pope, Ray S.Sr.

Sunday AM 8:40 39 West, Brad West, Davis Open

Sunday AM 8:40 39 West, Davis West, Brad Open

Saturday AM 9:40 120 West, Keyon Swaim, Clayton Open

Saturday PM 1:20 125 White, Spencer McCulloh, Jonathon Open

Sunday AM 10:00 106 Williams, Brannon Hiatt, Neal Open

Friday PM 1:00 116 Williams, Joey Shuping, Steve Sr.

Saturday PM 2:10 41 Wilson, Jack Mothershead, Gene Sr.

Saturday PM 2:00 109 Wilson, Todd Hinson, Kenneth Sr.

Saturday PM 12:30 162 Wray, Blake Morgan, Andrew Open

Saturday AM 9:10 78 Wright, Jerry Rae, Craig Sr.

Saturday AM 10:50 37 Wyatt, Jim Howell, Brian Sr.

Friday PM 1:40 68 Yang, Steve Mulkey, Brett Open

Sunday AM 10:30 126 Youngblood, Caleb Bamford, Evan Open