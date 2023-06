Faith Academy Charter School honor rolls announced Published 12:00 am Thursday, June 22, 2023

THIRD GRADE – All A’s Honor Roll: Kaleigh Beasley, Layla Duty, Abigail Hendricks, Alyssa McCraven, Holden Roach, Eli Robbins and Finley Safrit.

A / B Honor Roll: Makayla Burges, Emma Burton, Emmett Causey, Brinlee Duganne, Noah Freeze, Keaton Henderson, Riley Honeycutt, Lakelyn Ingram, Lily Lovas, Parker Miller, Skye Miller, Abigail Morton, Meera Patel, Brenna Thomas, Aria Tonkin, Elijah Uhinck and Waylon Winecoff.

FOURTH GRADE – All A’s Honor Roll: Cooper Aldridge, Emmaree Bryant, Reyd Cannon, Collins Dietz, Macy Everhart, Ashlynn Fields, Amelia Gardner, Layla Hanks, Anna Harrington, Isabelle Jenkins, Landon Lewis, Alice Mitchell, Brooks Moody, Easton Moore, Luis Ortiz, Zoey Rakes, Caleb Rathbun, Noah Sain, Addison Stewart, Ella Wall, Anson Ward, Elin Wells, Sadie Wilkinson, Gabe Woods and Zoey Zemanick.

A / B Honor Roll: Tyler Boyden, London Corpening, Lilli Edwards, Aubrey Fox, Emilee Hinson, Brantley Lewis, William Mauldin, Darrin McDaniel, Amari Mitchell, Kenzleeh Newton-Barnette, Easton Peeler, Jace Robinson, Jayden Tamayo-Hernandez and Hannah Teeter.

FIFTH GRADE – All A’s Honor Roll: Lillie Garmon, Sara Taylor Reddick, Ty Snider and Adi Verdin.

A / B Honor Roll: Lily Adams, Triston Brinegar, Michael Broome, Sawyer Burns, Katie Ann Dangerfield, Mady Dearth, Grant Dobbs, Cooper Earnhardt, Elizabeth Freeze, Bentley Givens, Paul Hanks, III, Heather Hinson, Aubrey Hobbie, Alex Hudgins, Alden Lomax, Zophia Lott, Lynley McCaskill, Logan Moujahed, Zachary Overcash, Karyssa Prince, Evan Rule, Anna Savage, Ella Sifford, Crash Talley and Aubrielle Walter.

SIXTH GRADE – All A’s Honor Roll: Madalynn Ashby, Langdon Atwell, Cannon Causey, Amaya Cerda, Jackman Dang, Dales Gardner, Madison Grimes, Laylah Hamrick, Caden Hawkins, Gracie Ketner, Drayton Lloyd, Jasmine Martine, Jonah McKeithan, Avery Miller, Alexandria Mitchell, Denise Rowland, Dominic Salamone, Leah Utley, Balian Witt and Camden Woods.

A / B Honor Roll: Barry Back, Matthew Barnhardt, Brady Bost, Khloe Broome, Hila Canup, Griggs Causby, John Corriher, Chance Cowan, Macaela Dellinger, Ella Epling, Dalton Garner, Emily Giddings, Joshua Gobble, Kenzie Hallman, Lily-Ann Haywood, Jackson Hendrix, Gabriel Jimenez, Mason Johnston, Kynnlie Miller-Barroso, Kylie Morgan, Benny Rathbun and Tyler Smith.

SEVENTH GRADE – All A’s Honor Roll: Bryson Blankenship, Cooper Cline, Jaelyn Dang, Gavin Hall, Mason Hall, Andrew Lomax, Emory Lombard, Kinsley Moore, Evin Nguyen, Christian Schell and Brooklyn Vanderhoef.

A / B Honor Roll: Nathan Gainey, Adalyn Lombard, Adyson Medley, Jack Morrow, Walker Morrow, Baley Mullins, Colin Nesbitt, Chase Rowland and Chloe Thomas.

EIGHTH GRADE – All A’s Honor Roll: Carson Halpin, Josh Loftin, Holden O’Brien, Victoria Parker and Josilyn Rule.

A / B Honor Roll: Kaitlyn Basinger, Grayson Byrd, Peyton Fields, Emeri Riley, Samantha Stone, Eli Thompson and Addie Wall.