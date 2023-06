ShoutOuts: June 1 Published 12:00 am Thursday, June 1, 2023

West Rowan Elementary – Fourth quarter honor rolls

All A Honor Roll:

Third grade: Austin Bailey, Cole Bickford, Wyatt Cline, David Crate, Axel Dubon, Jasper Guevara, Jace Hastings, Amani Henderson, Mina Jakupovic, Clara Key, Ansley Lyerly, Lucas Marlin, Ja’Kayda Martin, Reese McNeely, Ethan Morgan, Jaylee Nixon, Cohen Overcash, A’Zariah Purefoy, Stella Rhodes, Maddox, Roig, Tyson Waller, Roman Yarnot

Fourth grade: Jackson Bowers, Kaia Brotherton, Annistyn Clarke, Colton Davis, Raleigh Davis, Lauren Faulx, Easton Foster, Jase Foster, Zoey Geter, Camden Goodnight, McKenzie Graham, Penelope Green, Isabella Guevara, Corry Hales, Ivan Hernandez Barrera, Xander Jones, Gavin Leslie, Nehemiah Rankin, Jacob Shaw, Sarah Shough, Abby Taylor, Charlie Waller

Fifth grade: Kristopher Charles, Jacob Furr, Ethan Jones, Ella McLaren, Corey Robinson, Walker Yarnot

A/B Honor Roll:

Third grade: Gunner Arrington, Angel Benitez, Emmanuel Black, Carlos Casteneda Menjivar, London Cooper, Liam Creamer, Barrett Devine, Ian Escobar, Bentley Fitzgerald, Anslei Grady, Braleyn Guerrero Bautista, Christopher Guerrero Carrillo, Callie Henderson, Paisley Hepler, Nathan Hernandez Ramirez, Cash Kinser, Charity Lyons, Gatlin Murphy, Yeimi Pleitez Cortez, Hudson Pruett, Damien Register, Landon Rusher, Alexander Russell, Paisleigh Sharpe, Averyonna Stackhouse, Emma Waller

Fourth grade: Memphis Alley, Jesselynn Andrews, Alexander Arteaga Quezada, Kaydence Bassett, Kaleah Black, Corbin Blevins, Seyanna Bryant, Levi Burnoski, Aubree Cheeks, Avery DeBerry, Madison Dixon, Kaliya Everett, Natalie Finney, Brayden Foster, Bailey Gaudet, Kamryn Gillespie, Cooper Graham, Ryan Hanson, Colt Johns, Bailey Johnson, Holden Jones, Adam Lamphere, Sara Leatherman, Jaylee Leazer, Auri Lloyd, Haiden Long, Justin Meadows, Leonardo Monroy Luna, Mavrick Moore, Samuel Nguyen, Walker Olson, Leah Pease, Aubrianna Perrell, Isaiah Pine, Nolan Rabon, Tucker Richmond, Skyler Smith, Emma Steele, Macie Taylor, Blaine Towell

Fifth grade: Emiya Allison, Keira Basinger, Leon Becker, Carson Blevins, Luis Castro Guerrero, Peyton Figueroa Lopez, Malik Givens, Ella Heasley, Drake Johnson, Elena Kwitowski, Cindy Mancia Mancia, Jaythan Marlin, Mariah Maxwell, Ava Mitchell, Audrey Russell, Haze Sheets, Kerrigan Sides, Emmalee Thomas, Addison Webb, Carter Willis

West Rowan Elementary – Fourth quarter perfect attendance

Kindergarten: Addyson Alley Sherwood, Dawson Crate, Argen Cruz Gamez, Lydia Grubb, Juan Hernandez Ramirez, Emerie Jacumin, Breidy Larios Osorio, Skylar Reavis, Madison Royal, Logan Shehan, Janiah Small, Coralynn Wilhelm, Kaison Yates

First grade: Madison Apgar, Zabdiel Benitez, Abbigail Crisp, Aaron Eggers, Nancy Garcia-Morales, Raelynn Jacumin, Emanuel Koontz, Rachael Lail, Darleny Larios Osorio, Natalia Palacios Pleitez, Melanie Rosas Benitez, Liam Taylor, Madeline Taynton, Saylor Vriesema, Ivory Weymouth, Chloe Williams, Zoey Williams, Adalyn Yacevich

Second grade: Kobe Adkins, Cherokee Alley, Ivy Bailey, Emmett Barber, Booker Blankenship, Brookelyn Crisp, Emely Cruz Gamez, Piper Day, Blake Graham, Wade Houghton, Itzel Landaverde, Brittney Martinez Sola, Henleigh Pittman, Katherine Richmond, Daniel Walker, Zoie Waller, Alayna Whitener

Third grade: Eastyn Alford, Felix Garcia Morales, Paisley Hepler, Nathan Hernandez Ramirez, Kendall Nelson, Maddox Roig, Emma Walker, Tyson Waller

Fourth grade: Alexander Arteaga Quezada, Kaleah Black, Jackson Bowers, Kaliya Everett, Brayden Foster, Easton Foster, Jase Foster, McKenzie Graham, Brianna Harris, Adam Lamphere, Sara Leatherman, Nylah Miller, Nolan Rabon, Tucker Richmond, Sarah Shough, Naomi Sparks, Emma Steele

Fifth grade: Emma Alford, Jay Barber, Jennifer Castaneda Menjivar, Drew Cauble, Malik Givens, Ethan Jones, Elijah Joslyn, Olivia Koontz, Joshua Manuel Albarran, Ella McLaren, Ava Mitchell, Audrey Russell, Easton Shehan, Gavin Sherwood, Emma Whisnant

Collegiate honors

Alyssa Lopez of Salisbury has been selected for Phi Kappa Phi at North Carolina A&T State University.