ShoutOuts: RCCC President’s List, Phi Betta Kappa

Published 12:00 am Thursday, May 4, 2023

RCCC President’s List for fall

Local students on the Rowan-Cabarrus Community College President’s List, who had a grade point average of 4.0 for the fall semester:

Badin: Birdie Younginer

China Grove: Kathie Marie Anderson, Madison Grace Morgan, Madison Paige Barnett, Chelsea Ann Surratt, Randy Deese, Ryan Hilderbrand, Paula Marie Collins, Brian David Cook, Jessica Marie Caudill, Emma Grace Morgan, Katlin M. Duvall, Aleksis M. Parker, Trinity Faith Griffin

Cleveland: Timothy Clay Livengood, Kailee Summer Keller, Mira White

Cooleemee: Tabitha Leann Harry

Faith: MacKenzie Leigh Nichols, Rodger Thomas Duncan

Gold Hill: Dawson B. Barnhardt-Goodman

Kannapolis: Jennifer Lopez, Kennedy Elisabeth Jackson, Daniel Daith Owens, Madilyn Grace Abernathy, Sage E. Perry, Dallas Maurice Reid, Ashlynn Nicole Stokes, Mary F. Linker, Natalie Ann Milstead, Franck Kaniama Banuani, Charisma Collins, Anali Nicole Cervantes, Terra Daisey, Latrell Webb, Michael Thomas Cline, Dalton Nathaniel Graham, Keaira Michelle Jefferson, Lino Aguirre, Liam Murray, Megan Nicole Shue, Adyson Nicole Campbell, Hailey Diana McDonald, Amber Nicole McKee, Laura Cecilia Ramirez, Hannah McKenzie Benfield, Laura Kate Wilson, Ashleigh Nichole Davis, Veronika Kim Parrilla, Michael Luke Armstrong, Derek Vincent Pollock, Megan Ann Halverson, Mary Helen Pell, Willis Russell

Landis: Kyle John Darling, Komlavi Holali Akoussah, Austin Lee Tilley

Misenheimer: Samira Ann Borey Wolf

Mocksville: Samantha J. Sabol

New London: Kinsley Scout Calloway

Rockwell: Nelly Flores Cable, Rozalyn Grizel Walton, Sadie Vernice Hill, Leighla Victoria Sides, Isaiah Gaberiel Ramos, Elizabeth Avalos, Solomon Micah Holshouser, Andrew Joseph Sterner, Alyssa Nicole Campbell, Bonnie S. Goodwin, Jana Huffman Sprinkle, Melanie Rebecca Grooms

Salisbury: Gabrielle Brown, Ashley Carolina Maria Jovine Gonzalez, Wesley Ethan Dyer, Jarissa Mercedes Mendez, Kyra Jo Mitchell, Stephen Karl Storm, Carter A. Barclay, Carter Jenkins, Persephone J. Houston, Jonathan Moffitt Lopez, Tyler Wagoner, Hailey Glynnis Boyer, Christina Diem Thi Do, Jonathan Romero, Khai Du Huynh, Jose Leonel Cervantes, Kayla Marie Heglar, Kayla Caldwell, Joseph Yarsky, Jeff Brock, John M. Jones, Amanda Michelle Cobb, William Lewis Austin, Sarah L. Christy, Matthew Thomas Thorsen, Ashley Fortner, Mya Alexie Triplett, Lisa Ann Webb, Emileen Louise Baughman, Pressley Allison Greene, Daisy Tovar Gutierrez, Christopher John Bryson, Robert Tyler Goodell, Coy Wayne Ketchie, Caitlin Grace Brackett, Alexis Grace Miller, Yanais Rivera, Alyssa Joy Hilton, Margaret Carol Mills, Rachel Grace Lipe, Christy Hidalgo, Isel Arlene Quintero

Spencer: Kristen Gordon, Sonya Rummage Hooker, Samare Aurelia Ghandour

Phi Kappa Phi members

The following local students recently were initiated into the Phi Kappa Phi honor society:

Caitlin BrabbleRose of Landis at the University of North Carolina at Charlotte

Caitlin Broome of Salisbury at Queens University of Charlotte

Natalie Errante of Salisbury at East Carolina University

Nia Luckey of Salisbury at University of Maryland Global Campus

John Reeves Jr. of Kannapolis at the University of North Carolina at Charlotte

Anna Roche of Kannapolis at East Carolina University

Luke Thomas of Salisbury at East Carolina University

Matthew Thomas of Salisbury at East Carolina University

Deborah Watkins of Kannapolis at Queens University of Charlotte