Salisbury’s annual street resurfacing set to continue six to seven weeks Published 12:02 am Thursday, April 13, 2023

SALISBURY — The city of Salisbury Public Works Department has begun street resurfacing this week and it will last approximately six to seven weeks, weather permitting.

The public is advised to expect delays in paving areas, travel cautiously and observe lane closures. Residents, employees and visitors are advised not to park along the roadsides or risk having vehicles towed. Access to and from properties will be made available as needed.

The following streets are scheduled for resurfacing with the street name and start to limit:

Street Name From To Morlan Park Rd. Beachnut Ln. Rowan Cir. Morlan Park Rd. Davis St. Tower Dr. Morlan Park Rd. Faith Rd. Terrace Dr. Morlan Park Rd. Mathis Ave. Davis St. Morlan Park Rd. Rowan Cir. Mathis Ave. Morlan Park Rd. Terrace Dr. Beachnut Ln. Morlan Park Rd. Tower Dr. Pearl St. N Caldwell St. W Kerr St. W Cemetery St. Old West Innes St. Institute St. Lloyd St. Old Wilkesboro Rd. Alexander Ln. Messner St. Old Wilkesboro Rd. Brenner Ave. Livingstone Ave. Old Wilkesboro Rd. Burton Ave. Linn Ln. Old Wilkesboro Rd. Forney St. Alexander Ln. Old Wilkesboro Rd. Industrial Ave. Lyon Shan Blvd. Old Wilkesboro Rd. Linn Ln. Burton Ave. Old Wilkesboro Rd. LivingSt.one Ave. Linn Ln. Old Wilkesboro Rd. Lyon Shan Blvd. S Mccoy Rd. Old Wilkesboro Rd. Messner St. Brenner Ave. Old Wilkesboro Rd. Partee St. Grim St. W Henderson St. N Ellis St. N Caldwell St. W Kerr St. N Caldwell St. N Craige St. Warehouse Dr. Van Nuys St. Dead End Brenner Ave. S Link Ave. Overman Ave. Annandale Ave. Lake Dr. Club House Dr. Arbor Dr. Welch Rd. Sussex Ln. Celebration Dr. Carpenters Cir. Carpenters Cir. Doral Ct Player Ct Cul-De-Sac E Miller St. Scales St. Richard St. Edgedale Dr. Meadowbrook Rd. Meadowbrook Cir. Garner Dr. River Birch Dr. Stable Dr. Hagen Ct Byron Dr. Cul-De-Sac Hillary Dr. Chantilly Ln. Dead End Lake Dr. N Jackson St. N Fulton St. Lumen Christi Ln. Lumen Christi Ln. Lumen Christi Ln. Lumen Christi Ln. N Jake Alexander Blvd. Traffic Circle Muirfield Way Player Ct Cul-De-Sac N Caldwell St. W Cemetery St. Mocksville Ave. Newsome Rd. Secret Garden Ct Wildwood Dr. Oak Leaf Ln. Oak Brook Dr. Cul-De-Sac Player Ct Doral Ct Cul-De-Sac River Birch Dr. Garner Dr. Sonoma Ln. S Church St. W Bank St. W Horah St. Second St. W A Ave. Mooresville Rd. W Horah St. S West St. Vanderford St. W Horah St. Vanderford St. Institute St. White Oaks Dr. Enon Church Rd. Dead End

For more information contact the city of Salisbury’s Public Works Engineering Technician Ben Parker at 704-638-5267.