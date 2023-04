High school girls track: Raiders are county champs Published 1:06 am Thursday, April 13, 2023

Robert Steele Rowan County Track and Field Championships, at East Rowan, April 12, 2023

Meet dedicated to the late Coach Steele and named in his honor.

Girls team scores

South Rowan 129, Salisbury 120, North Rowan 102, East Rowan 96, West Rowan 61, Carson 40

South, coached by Rebekah Julian, won its first team championship since 2012

Double individual winners — North junior Brittany Ellis in the shot put and discus. Salisbury freshman Christyonna Lewis in the 200 and 400 dashes. South Rowan freshman Madalynn Gulledge in the 800 and 1600

Results (top 5)

Shot put — 1. Brittany Ellis (NR) 38-4; 2. Skyy Ruben (WR); 3. Alannah McArthur (S) 32-3; 4. Holly Stowe (C) 29-9; 5. Xaniyah Price (S) 27-0

Discus — 1. Brittany Ellis (NR) 107-5; 2. Badyn Sweatt (ER) 825.2.5; 3. Xaniyah Price (S) 84-5; 4. Skyy Ruben (WR) 82-7; 5. Emily Kann (C) 79-3

High jump — 1. Macy Miller (SR) 5-2; 2. Kimora Chawlk (S) 4-8; 3. Isabella Sharpless (WR) 4-6; 4. Jasmyne Brown (ER) 4-4; 4. tie, Aamaiya James (NR) 4-4

Pole vault — 1. Jasmyne Brown (ER) 8-0; 2. Anna Harrison (WR) 7-0; 3. Jadyn Featherstone (ER) 6-6; 4. Bella Turner (ER) 6-6

Long jump — 1. Arnasjelle Corpening (S) 17-1; 2. Adyson Howard (SR) 15-11; 3. Kimora Chawlk (S) 14-3.5; 4. Jasmyne Brown (ER) 14-1.5; 5. Jade Sankey (NR) 14-0.5

Triple jump — 1. Adyson Howard (SR) 32-10.5; 2, Aniya Brown (NR) 32-9.75; 3. Devyn Lee (C) 32-5-5; 4. Brinley Patterson (SR) 30-1.5; 5. Jasmyne Brown (ER) 29-10.5

4×800 — 1. South 11:04; 2. West 11;10; 3. Carson 11:27; 4. East 12:51.18; 5. Salisbury 12:51.89

100 hurdles — 1. Aniya Brown (NR) 15.82; 2. Peyton Whicker (ER) 17.41; 3. Sadie Featherstone (ER) 17.78; 4. Railyn Wright (SR) 18.30; 5. Jami-ya Forte (S) 19.88

100 — 1. Mesiyah Howell (SR) 12.62; 2. Arnasjelle Corpening (S) 12.81; 3. Tai’lah Ward (NR) 12.85; 4. Savannah Wise (ER) 13.15; 5. Mya Noble (S) 13.22

4×200 — 1. Salisbury 1:45.42; 2. North 1:48.34; 3. East 1:55.15; 4. South 2:04.94; 5. Carson 2:11.94

1600 — 1. Madalynn Gullege (SR) 6:04; 2. Katie Roberts (WR) 6:06; 3. Makayla Borst (C) 6:07; 4. Madison Beaver (SR) 6:10; 5. Lindsey Beaver (SR) 6:34

4×100 — 1. Salisbury 51:11; 2. North 51.25; 3. East 53.12; 4. South 57.87; 5. Carson 1:02.25

400 — 1. Christyonna Lewis (S) 1:00.73; 2. Millie Wymbs (S) 1:02.53; 3. Iysiss Kelly (NR) 1:04.66; 4. Mesiyah Howell (SR) 1:07.10; 5. Haylee Williams (NR) 1:07.78

300 hurdles — 1. Tai’lah Ward (NR) 46.07; 2. Aniya Brown (NR) 47.54; 3. Sadie Featherstone (ER) 49.36; 4. Peyton Whicker (ER) 49.89; 5. Dashia Canada (S) 50.91

800 — 1. Madalynn Gulledge (SR) 2:38.72; 2. Millie Wymbs (S) 2:38.77; 3. Katelyn Lentz (WR) 2:39.14; 4. Btinley Patterson (SR) 2:43.44; 5. Emily Landaverde (C) 2:50.28

200 — 1. Christyonna Lewis (S) 25.76; 2. Mesiyah Howell (SR) 26.80; 3. Savannah Wise (ER) 27.40; 4. Tai’lah Ward (NR) 27.46; 5. Kendall Henderson (S) 27.51

3200 — 1. Katie Roberts (WR) 13:19; 2. Madison Beaver (SR) 13:30; 3. Makayla Borst (C) 13:48; 4. Lindsey Beaver (SR) 14:28; 5. Blythe Elliott (SR) 14:34

4×400 — 1. Salisbury 4:18.14; 2. East 4:29.89; 3. South 4:32.30; 4. North 4:34.15; 5. West 4:52.78