Women’s college basketball: Kitley second team All-America Published 7:07 pm Wednesday, March 15, 2023

2022-23 AP Women’s All-America Teams

Statistics through March 12

FIRST TEAM

Aliyah Boston, South Carolina, 6-5, senior, St. Thomas, U.S.V.I., 20 double-doubles, 13.3 ppg, 9.7 rpg, 56.8 fg%, 2 bpg (28 of 28 first place votes, 140 points).

Caitlin Clark, Iowa, 6-0, junior, West Des Moines, Iowa, 27 ppg, 7.5 rpg, 8.3 apg, 46.9 fg%, 37.9 3-point% (28, 140).

Maddy Siegrist, Villanova, 6-2, senior, Poughkeepsie, N.Y., 28.9 ppg, 9.3 rpg, 51.8 fg%, 37.3% 3-point% (19, 118).

Angel Reese, LSU, 6-3, sophomore, Baltimore, Md., 23.4 ppg, 15.5 rpg, 2.2 apg, 54 fg%, 1.4 bpg (12, 98).

Mackenzie Holmes, Indiana, 6-3, senior, Gorham, Maine, 68.8 fg%, 22.3 ppg, 7.3 rpg, 1.2 apg (9, 86).

SECOND TEAM

Elizabeth Kitley, Virginia Tech, 6-6, senior, Summerfield, N.C., 18.6 ppg, 10.5 rpg, 56.3 fg%, 1.4 apg (6, 83).

Cameron Brink, Stanford, 6-4, junior, Beaverton, Ore., 14.9 ppg, 9.5 rpg, 3.4 bpg, 49 fg% (8, 81).

Diamond Miller, Maryland, 6-3, senior, Somerset, N.J., 19.7 ppg, 6.5 rpg, 2.9 apg, 47.7 fg% (6, 81).

Olivia Miles, Notre Dame, 5-10, sophomore, Phillipsburg, N.J., 14.3 ppg, 7.3 rpg, 6.9 apg, 46 fg% (8, 75).

Alissa Pili, Utah, 6-2, junior, Anchorage, Alaska, 20.3 ppg, 5.4 rpg, 58.5 fg%, 42.9 3-point% (7, 69).

THIRD TEAM

Ashley Joens, Iowa St, 6-1, senior, Iowa City, Iowa, 21.5 ppg, 9.6 rpg, 2 apg, 1.1 spg (3, 51).

Aaliyah Edwards, UConn, 6-3, junior, Ontario, Canada, 9.2 rpg, 16.6 ppg, 57.3 fg%, 2.4 apg (0, 40).

Aneesah Morrow, DePaul, 6-1, sophomore, Chicago, Ill., 25.7 ppg, 12.2 rpg, 2 apg, 2.6 spg (1, 38).

Haley Jones, Stanford, 6-1, senior, Santa Cruz, Calif., 9.1 rpg, 4.1 apg, 13.4 ppg, 1 bpg (1, 32).

Zia Cooke, South Carolina, 5-9, senior, Toledo, Ohio, 15.3 ppg, 1.7 rbg, 2.1 apg, 40.8 fg% (1, 20).

HONORABLE MENTION (alphabetical order)

Georgia Amoore, Virginia Tech; Brea Beal, South Carolina; Grace Berger, Indiana; Leigha Brown, Michigan; Sonia Citron, Notre Dame; Makira Cook, Illinois; Monika Czinano, Iowa; Rori Harmon, Texas; McKenna Hofschild, Colorado State; Jordan Horston, Tennessee; Rickea Jackson, Tennessee; Ta’Niya Latson, Florida State; Charlisse Leger-Walker, Washington State; Lou Lopez Senechal, UConn; Nika Muhl, UConn; Charisma Osborne, UCLA; Celeste Taylor, Duke; Kaylynne Truong, Gonzaga; Hailey Van Lith, Louisville; Keishana Washington, Drexel; Madi Williams, Oklahoma