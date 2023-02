High school boys basketball: Central Cabarrus wins SPC tournament, stays unbeaten Published 2:03 am Saturday, February 18, 2023

CENTRAL CABARRUS 89 – CONCORD 61

CONCORD 61 17 16 15 13

CENTRAL CABARRUS 89 29 26 23 11

CONCORD 61 – J. Smith 18, B. Blue 9, J. Freeman 1, T. Rushmeyer 6, J. Bryan 5, J. Reddick 3, C. Burris 3, B. Crowder 5, J. Howard 11

CENTRAL CABARRUS 89 – Jaiden Thompson 29, Chase Daniel 4, Carson Daniel 13, Gavin Bullock 23, Adriel Miller 7, Eli Ford 4, Noah Edmisten, Emari Russell 4, Micah Murray 5, Jake Baker, Cayden Smith

Central coach: Jim Baker

Central Cabarrus wins its 2nd straight South Piedmont Tournament.

Central Cabarrus 26-0 Concord 18-8

Central Cabarrus will enter the playoffs as the No. 1 seed in 3A West bracket.