ShoutOuts: Jan. 26 Published 12:00 am Thursday, January 26, 2023

Collegiate honors

Salisbury resident Kayleigh Reinke has been named to the dean’s list at James Madison University for the fall 2022 semester. Students must carry at least 12 graded credit hours and have a 3.5-3.899 GPA. Reinke is majoring in Business Management – BBA.

• Mars Hill University has recognized the local students on the Honor Roll of the Academic Dean at the end of the fall semester. To qualify for the Dean’s List, students must earn a grade-point average of 3.5 on a minimum of 12 semester hours, and carry no grade below a C:

Timber D. Hedrick of Woodleaf, Noah Miles Steedley of China Grove, Hannah Rose Shoaf of Salisbury and Cora Mae Lashua of Spencer

• Western Carolina University has named local students to the chancellor’s list for fall 2022. Students must achieve a GPA of 3.8 or higher while completing 12 or more credit hours:

Maci Cooper of Salisbury, Ashlyn Hannon of Kannapolis, Wesley Johnson of Kannapolis, Coralie Jones of China Grove, Gavin McDaniel of Salisbury, Emma Meister of Kannapolis, Joshua Monto of Kannapolis, Zoe Pickett of China Grove, Victoria Shoemaker of Salisbury, Daniel Sloop of Salisbury, Lillie Wieder of Salisbury, Angelique Woods of Kannapolis, Katelin Bostian of Salisbury, Basil Cook of Mount Ulla, Kaylee Driessen of Kannapolis, Virginia Dula of Kannapolis, Payne Edmonds of Cleveland, Anna Figueroa of Kannapolis, Kelly Frye of Salisbury, Anna Jordan of Kannapolis, Ryder Newell of Salisbury, Ethan Page of Salisbury, Jason Puckett of Salisbury, Joshua Shields of Salisbury, Natasha Sturdivant of Kannapolis

West Rowan Elementary perfect attendance

Kindergarten: Chev Graham

First grade: William Dishman, Thor Faulx, August Kiefer, Rachael Lail, Lillian O’Shaughnessy, Chloe Williams, Zoey Williams

Second grade: Ivy Bailey, Weylyn Christy, Adrianna Duncan, Samara Estrada, Layla Gore, Stella Graham, Caroline McDaniel, Jeremiah McDaniel, Brexley Rondas, Nathaya Soutthichak, Thomas Stephens, Daniel Walker

Third grade: Eastyn Alford, Austin Bailey, Liam Creamer, Ian Escobar, Da’Nyiah Jackson, Cash Kinser, Lucas Marlin, Reese McNeely, Averyonna Stackhouse, Weston Taylor, Emma Walker

Fourth grade: Adam Lamphere, Sara Leatherman, Emma Steele

Fifth grade: Ronald Arteaga Quezada, Malik Givens, Drake Johnson, Ella McLaren, Ava Mitchell, Kerrigan Sides, Andrew Torres Salazar

West Rowan Elementary honor roll

All A

Third grade: David Crate, Lucas Marlin, Reese McNeely, Blake Moore, A’Zariah Purefoy, Maddox Roig, Roman Yarnot

Fourth grade: Annistyn Clarke, Mkenzi Crandall, Annabel Dunlap, Natalie Finney, Camden Goodnight, McKenzie Graham, Corry Hales, Colt Johns, Charlie Waller

Fifth grade: Emiya Allison, Leon Becker, Jacob Furr, Ethan Jones, Ella McLaren, Corey Robinson, Walker Yarnot

A/B Honor Roll:

Third grade: Austin Bailey, Angel Benitez, Cole Bickford, Lyla Bullard, Carlos Castaneda Menjivar, Wyatt Cline, Barrett Devine, Axel Dubon, Brayleyn Guerrero Bautista, Christopher Guerrero Carrillo, Jasper Guevara, Jase Hastings, Amani Henderson, Rhett Ingersoll, Mina Jakupovic, Clara Key, Cash Kinser, Adelynn Lowman, Ansley Lyerly, Charity Lyons, Ja’Kayda Martin, Mirabella Meidlinger, Ethan Morgan, Gatlin Murphy, Jaylee Nixon, Cohen Overcash, Yeimi Pleitez Cortez, Stella Rhodes, Alexander Russell, Paisleigh Sharpe, Maddalie Smith, Tori Stevenson, Tyson Waller, Jaxon Tutwiler

Fourth grade: Memphis Alley, Kaydence Bassett, Jackson Bowers, Kaia Brotherton, Cooper Burnoski, Levi Burnoski, Aubree Cheeks, Colton Davis, Raleigh Davis, Madison Dixon, Kaliya Everett, Lauren Faulx, Brayden Foster, Easton Foster, Jase Foster, Bailey Gaudet, Zoey Geter, Kamryn Gillespie, Cooper Graham, Penelope Green, Isabella Guevara, Ryan Hanson, Holden Jones, Xander Jones, Ian Krause, Sara Leatherman, Jaylee Leazer, Cameron Livengood, Auri Lloyd, Mavrick Moore, Isaiah Pine, Nolan Rabon, Nehemiah Rankin, Garrett Saine, Jacob Shaw, Skyler Smith, Jose Sola Dubon, Naomi Sparks, Emma Steele, Abby Taylor, Macie Taylor, Blaine Towell, Tucker Richmond

Fifth grade: Keira Basinger, Carson Blevins, Jocelyn Carroll, Luis Castro Guerrero, Kristopher Charles, Peyton Figueroa Lopez, Aniya Givens, Ella Heasley, Elena Kwitowski, Cindy Mancia Mancia, Jaythan Marlin, Mariah Maxwell, Lillian McIntyre, Caiden Parham, Audrey Russell, Levi Shelton, Kerrigan Sides, Emmalee Thomas, Andrew Torres Salazar, Addison Webb, Stacie Webb, Carter Willis, Ryan Yates