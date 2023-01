ShoutOuts Published 12:00 am Thursday, January 19, 2023

Karen Nicole Bates of Salisbury made the High Point University dean’s list for the fall semester by maintaining a 3.5 GPA or higher.

Brandon Cope from of Kannapolis achieved academic honors for the fall semester at Nichols College and was named to the dean’s list.

Southern New Hampshire University announced those who made the fall dean’s list:

Erin Shrader of Kannapolis

Ashley Otanez f Kannapolis

Making the president’s list were:

Devonna Lovell of Cleveland

Robert Ginn of Woodleaf

Rebecca Allen of Kannapolis

Becky Her of Kannapolis

Ashley Taylor of Kannapolis

Christian Heard of Rockwell

Michael Leitch of Salisbury

Eureka Williams of Salisbury (

Christopher Cogan of Salisbury

Daphnie Nichols of Spencer

Faith Academy Charter School second quarter honor roll

THIRD GRADE

All A’s Honor Roll: Kaleigh Beasley, Abigail Hendricks, Lakelyn Ingram, Alyssa McCraven, Holden Roach, Finley Safrit, Elijah Uhinck.

A /B Honor Roll: Emma Burton, Emmett Causey, Peyton Emma Clark, Layla Duty, Noah Freeze, Keaton Henderson, Lily Lovas, Abigail Morton, Meera Patel, Eli Robbins, Aria Tonkin, Waylon Winecoff.

FOURTH GRADE

All A’s Honor Roll: Cooper Aldridge, Emmaree Bryant, London Corpening, Collins Dietz, Macy Everhart, Ashlynn Fields, Amelia Gardner, Anna Harrington, Isabelle Jenkins, William Mauldin, Brooks Moody, Easton Moore, Luis Ortiz, Jace Robinson, Addison Stewart, Ella Wall, Anson Ward, Elin Wells, Sadie Wilkinson, Gabriel Woods.

A /B Honor Roll: Tyler Boyden, Ziggy Burges, Reid Cannon, Lilli Edwards, Brantley Fife, Aubrey Fox, Layla Hanks, Emilee Hinson, Landon Lewis, Alice Mitchell, Amari Mitchell, Darrin McDaniel, Easton Peeler, Zoey Rakes, Caleb Rathbun, Jordan Reid, Noah Sain, Hannah Teeter, Zoey Zemanick.

FIFTH GRADE

All A’s Honor Roll: Sawyer Burns, Lillie Garmon, Aubrey Hobbie, Alden Lomax, Sara Taylor Reddick, Evan Rule, Anna Savage, Ty Snider, Adi Verdin, Aubrielle Walter.

A / B Honor Roll: Lily Adams, Avery Baker, Triston Brinegar, Abby Carr, Brynlee Christie, Madalyn Dearth, Emily Euart, Jason Euart, Reagan Gaines, Paul Hanks, Heather Hinson, Alex Hudgins, Lynley McCaskill, Paige Miller, Zoe Lott, Logan Moujahed, Zachary Overcash, Karyssa Prince, Leila Roberts, Ella Sifford, Kassidy Staley, Crash Talley, Anabel Torres, Jake Wilsey.

SIXTH GRADE

All A’s Honor Roll: Madalynn Ashby, Brady Bost, Cannon Causey, Amaya Cerda, Jackman Dang, Macaela Dellinger, Joshua Gobble, Laylah Hamrick, Caden Hawkins, Jonah McKeithan, Alexandria Mitchell, Drayton Lloyd, Denise Rowland, Leah Utley, Balian Witt, Camden Woods.

A / B Honor Roll: Barry Back, Khloe Broome, Kennedi Calloway, Hila Canup, Cailey Cline, Ella Epling, Dales Gardner, Emily Giddings, Madison Grimes, Kenzie Hallman, Mason Johnston, Gracie Ketner, Jasmine Martine, Avery Miller, Kylie Morgan, Dominic Salamone, Zoe Wells.

SEVENTH GRADE

All A’s Honor Roll: Bryson Blankenship, Cooper Cline, Jaelyn Dang, Nathan Gainey, Gavin Hall, Andrew Lomax, Kinsley Moore, Evin Nguyễn, Chase Rowland, Christian Schell.

A / B Honor Roll: Amelia Calloway, Landon Clark, Mason Hall, Emory Lombard, Adyson Medley, Jack Morris, Walker Morrow, Baley Mullins, Colin Nesbitt, Aida Shumake, Chloe Thomas, Brooklyn Vanderhoef.

EIGHTH GRADE

All A’s Honor Roll: Carson Halpin, Holden O’Brien.

A / B Honor Roll: Kaitlyn Basinger, Grayson Byrd, Jaelyn Myer, Peyton Fields, Cheyenne Giddings, Serenity Haney, Josh Loftin, Victoria Parker, Emeri Riley, Josilyn Rule, Samantha Stone.