Library Notes: Summer Reading readers and prize pick up

Rowan Public Library has had a fun, sea-worthy summer filled with storytimes, workshops, performances and special events and activities. This year, Summer Reading 2022 “Oceans of Possibilities” had almost 2,500 readers of all ages and nearly 34,000 hours of logged reading time. Raffle prizes were drawn, and winners were contacted to pick up their prizes. Congratulations to all RPL’s super readers and prize winners! All prizes must be picked up by Sept. 1.

RPL's weekly programs are on hiatus until fall programs begin in September. Programs are being planned and prepped system wide for patrons of all ages to enjoy.

As a final so-long to Summer Reading, here is a list of readers who completed specific levels of logged reading hours.

Children ages 0-5

5-hour readers: Bree A., Chanler A., Jayden A., Joan Marie B., Hannah D., James D., Saeden E., Grayson F., Lucy F., Arabelle H., Connall H., Jack H., Elizabeth J., Miles K., Viviana K., Walker M., Lochlan O., Kinsley P., Remy Q., Amir T., Anderson T., Emma W., Braxton W., Grayson W., Hannah W.

10-hour readers: Elisha B., Bennett C., Gwendolyn C., Cashius D., Eliana D., Elizabeth H., Jedidiah J., Olive K., Joseph L., Trevor L., Charlotte M., Zion P., Abraham S., Case S., Isaac S., Myers S., Philip S., Toby S., Royal T., Peyton W.

15-hour readers: Scarlett A., Abigail B., David B., Juliana B., Everlee C., Heidi C., Lucas C., Shiloh C., Caleb D., Lincoln G., Emma H., Elsie M., Hank M., Mason M., Jacksyn W.

20+ hour readers: Charlie A., Huck A., Alice B., Khloe B., Adalyn C., Bentley C., Kid C., Levi C., Ophelia C., Carson C., Heuston C., Lucas C., Valkyrie C., Andrew D., Brantley D., Dallas D., Nova D., Annabelle E., Sailor E., Anabelle F., Brent F., Lydia F., Stanton F., Ellie G., Wayde G., Grant H., Guadalupe H., June H., Lottie H., Margret H., Nathaniel H., Parker H., Zoe H., Alan K., Emma Jo K., Felicity K., Remi K., Richard K., Elyse L., Jolene L., Jeremiah L., Camila M., Carolana M., Emersyn M., Gabriel M., Jaxon M., Jenesis M., Mia N., Abigail O., Andrew O., Adelia P., Aleta P., Chole P., Nishta P., Param P., Ridge P., Yanid P., Riley R., Emi S., Joniaha S., Maeleigh S., Emery T., Jacob T., Savannah T., Abigail W., Brooklyn W., Colton W., Ellory W., Ezekiel W., Lauren W., Delilah Y., Kathleen Y., Remi Y.

Children ages 6-10

5-hour readers: Aiden B., Eli B., Evan B., Jeremiah B., Miiyah B., Ines C., Liam C., Wilson C., Caleb D., Sawyer D., Shawn D., Dallas E., Jaden E., Daphne F., Easton F., Olivia F., Sarah F., Zeb F., Anna G., Ava G., Della-Rose G., Benjamin H., Celine H., Dallas H., Ava Marie J., Gabe K., Mason K., Kinsley L., Owen L., River L., Rylan L., Silas L., Knox M., Mailee-Grace M., Merritt M., Stuart M., Wyatt M., Betty N., Rhyder N., Jude P., Amare R., Silas R., Allison S., Gabriela S., Harper S., Kooper S., Kora S., Levi S., Lily S., Wren S., Annabelle T., Ginny T., Chyna W., Jaxon W., Maci W., Rosie W., Trey W., Madison Z.

10-hour readers: Garrett A., Gavin A., Ashonika B., Charles B., Joslyn B., Kyleigh B., Grace C., Milas C., Tabor B., Zoe C., Dana D., Lauren D., Olivia G., Sadie G., Baylee H., Harmony J., Cameron K., Sydney K., Asher L., Judah L., Charli M., Madison M., James P., Kailagh P., Nisreen Q., Maddox R., Charlie S., Iker S., James S., Kylie S., Penelope S., Remington S., Rhett S., Scott T., Cannon V., Sawyer V., Brooklyn W., Isla W., Mckenzie W., Nathan W.

15-hour readers: Andrew B., Bailee B., Remy B., Harper C., Maliyah D., Sarah F., Tristian F., Charlotte H., Gavin H., Kayden J., Malaysia J., Joseph K., Sefton L., Stetson L., Tinslee L., Wyatt M., Elijah P., Harrison S., Lola S., Victoria S., Cooper Z.

20+ hour readers: Beck A., Madison A., Miller A., Abby B., Alexis B., Briana B., Brooklyn B., Caleb B., Caroline B., Ella Beaver., Evelyn B., Holden B., Jackson B., Jax B., Joshua B., Logan B., Naomi B., Oliver B., Tristen B., Bryson C., Hayleigh C., Holden C., Hyler C., Isabella C., Ryker C., Santino C., Sawyer C., Sofia C., Veronika C., Weylyn C., Ava D., Declan D., Ira D., Kenzie D., Mason D., Myles D., River D., Taylor D., Zavian D., Asher E., Beau E., Kaylyn E., Silas E., Tallulah E., Adam F., Alexis F., Bohde F., Ellie F., Gerald F., Hannah F., Myla F., Sutton F., Lillie G., Tayden G., Violet G., Addison H., Bo H., Joseph H., Lennon H., Liam H., Maia H., Naomi H., Natalie H., Serenity H., Vivian H., Gracie I., Hope J., Tynleigh J., Carolina K., Genevieve K., Justin K., Lily K., Melody K., Naomi K., Aiden L., Aliyda L., Easton L., Eli L., Eliza L., Emma L., Sallie L., Callie M., Chance M., Ezra M., Gian-Parker M., Jesse M., Jordyn M., Kinley M., Marie M., Rilynn M., Cordie N., Kendall N., Sadie N., Vivi N., Luke O., Rachel O., Naomi O., Sarah O., Angel P., Annalise P., Eddie P., Ezekiel P., Hannah P., Hudson P., Leo P., Obadiah P., Phoenix P., Sara P., Adilyn R., Annistyn R., Avery R., Belle R., Lily R., Maddie R., Savannah R., Brynlynn S., Caleb S., Carly S., Carson S., Elliot S., Emma S., Hayden S., Luke S., Maxzene S., Sailor S., Stellan S., Carsyn T., Dakota T., Matthias T., Noah T., Tobias T., Ada W., Adelaide W., Aislinn W., Alayna W., Ava W., Brayden W., Caroline W., Caroline W., Cole W., Gabe W., Gabriel W., Henry W., Maisie W., Elena Z., Zoey Z.

Teens ages 11-17

5-hour readers: Jacoby B., Xavion B., Maggie C., Daniel E., Rachel E., Miciah G., Ryan G., Aspen H., Alex H., Emma H., Macy J., Damon L., Wyatt R., Trent S.

10-hour readers: Emma D., Jassi E., Bridget H., Julia K., Kai M.

15-hour readers: Jeremy K., Lilly N., Kennedy V.

20+ hour readers: Alexandria A., Angel B., Annabelle B., Clara B., Elizabeth B., Elizabeth B., Faith C., Natalie C., Arabelle E., Noor E., Retage E., Mia G., Makensie H., Rodney H., Savannah I., Bayley K., Betty K., Luke K., Melena K., Isabella L., Lily L., Ayden M., Henry N., James N., Cora P., Giselle P., Lindsey R., Riley S., Emily T., Makara T., Deborah W., Gabriel W., Kaitlynn W.

Adults 18+

5-hour readers: Almarie B., Donna B., Marella C., Rebecca D., Samantha D., Amy E., Jason E., Matthew E., Joy F., Tiffany G., Jessica H., Chantel L., Janelya L., Harrison M., Joshua M., Sara M., Lara R., Jenny S., Katie S., Rachel S., Trista S., Vanessa S., Allie W., Phillip W.

10-hour readers: Sara D., Jana F., Patricia K., Matt L., Che M., Jamilet P., Stephanie S., Michelle W.

15-hour readers: Holly-Anne B., Nina B., Jordan P., Angela T., Lucy W.

20+ hour readers: Stephanie A., Heather B., Lisa B., Maria B., Mariah B., Michelle B., Michelle B., Addy C., Austin C., BJ C., Kim C., Marcy C., Tyra C., Chris D., Duane D., Calli E., Dedra E., Richard E., Tanya F., Tami G., Allyson H., Amanda H., Brenda H., Brittany H., Deborah H., John H., Leona H., Stephanie H., Tina H., Stephanie J., Adrienne K., RaeAnn K., Eileen L., Erica L., Faith L., Anh M., Constance M., Dona M., Jennifer M., Susan M., Catherine N., Crystal N., Jana N., Laura N., Michele N., Claudja P., Colleen P., Reina P., Robbie P., Amanda R., Jared R., Margeaux R., Maria R., Anni S., Barbara S., Dakota S., Dumont S., Erica S., Franklin S., Holly S., Johanna S., Katelyn S., Nichole S., Sydney S., Tonia S., Brad T., Julie T., Lauren T., Mike T., Millie T., Brittany W., Katrena W., Kristi W., Mallory W., Sara W., Shamanee W., Wyndham W., Aaron Y.