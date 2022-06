Collegiate Honors

Landon Ketchie, of Salisbury, was named a Dean’s Scholar at Piedmonet University for achieving a perfect 4.0 GPA.

Nicholas Fields, of Salisbury, was named to the Dean’s List at Austin Peay State University.

Faith Academy fourth quarter Honor Roll

Third Grade A Honor Roll: Cooper Aldridge. Emmaree Bryant, Jaycee Cordell, Collins Dietz, Ashlynn Fields, Millie Gardner, Anna Harrington, Brooks Moody, Easton Moore, Addison Stewart, Ella Wall, Sadie Wilkinson, Gabe Woods.

Third Grade A/B Honor Roll: London Corpening, Lilli Edwards, Macy Everhart, Layla Hanks, Brantley Lewis, Landon Lewis, William Mauldin, Darrin McDaniel, Caleb Rathbun, Jace Robinson, Noah Sain, Hannah Teeter, Kylie Walker, Elin Wells, Zoey Zemanick.

Fourth Grade A Honor Roll: Lily Adams, Sawyer Burns, Abigayle Carr, Reagan Gaines, Lillie Garmon, Heather Hinson, Aubrey Hobbie, Zoe Lott, Lynley McCaskill, Paige Miller, Sara Taylor Reddick, Evan Rule, Anna Savage, Ella Sifford, Grayce Strickland, Crash Talley, Adi Verdin, Aubrielle Walter.

Fourth Grade A/B Honor Roll: Avery Baker, Mia Brooks, Triston Brinegar, Katie Ann Dangerfield, Grant Dobbs, Anthony Euart, Emily Euart, Jason Euart, Paul Hanks, III, Alexander Hudgins, Emaleigh Jarrell, Colt Kluttz, Alden Lomax, Easton Morris, Logan Moujahed, Zachary Overcash, Karyssa Prince, Tiffany Ramsey, Leila Roberts, Kassidy Staley, Annabel Torres, Jacob Wilsey, Noah Yates.

Fifth Grade A Honor Roll: Madalynn Ashby, Langdon Atwell, Griggs Causby, Cannon Causey, Amaya Cerda, Jackman Dang, Averie Dietz, Rylan Haas, Laylah Hamrick, Caden Hawkins, Gracie Keqtner, Jonah McKeithan, Alexandria Mitchell, Leah Utley, Camden Woods.

Fifth Grade A/B Honor Roll: Brady Bost, Khloe Broome, John Corriher, Macaela Dellinger, Dales Gardner, Joshua Gobble, Jackson Hendrix, Gabriel Jimenez, Drayton Lloyd, Jasmine Martine, Dominic Salamone, Damon Wyrick.

Sixth Grade A Honor Roll: Bryson Blankenship, Jaelyn Dang, Adyson Medley, Kinsley Moore, Christian Schell, Aida Shumake.

Sixth Grade A/B Honor Roll: Amelia Calloway, Camiya Chambers, Landon Clark, Andrew Lomax, Adalyn Lombard, Emory Lombard, Tera Lott, Jack Morris, Jack Morrow, Walker Morrow, Colin Nesbitt, Evin Nguyễn, Hampton Palmer, Daniella Romero, Isabella Sutton, Chloe Thomas, Brooklyn Vanderhoef, Rayla Wagoner, Rodney Wallace, Lana Wright.

Seventh Grade A Honor Roll: Carson Halpin, Holden O’Brien, Josilyn Rule, Victoria Parker, Addie Wall.

Seventh Grade A/B Honor Roll: Kaitlyn Basinger, Peyton Fields, Grayson Griggs, Jaelyn Myer.