Millbridge Elementary May Good Citizens

Kindergarten: Daxton Webb, Mitchell Jr. Smith, Rosio Gonzalez Gavidia, Nathan Canizalez Reyes, William Garner, Willow McMickle, Caesen Hite, Olivia Thompson, Lillian Easter and Abigail Green.

First grade: Nova Harrington, Sienna Bullard, Oscar Mora Perez, Emalyn Trivette, Jason Galloway, Austin Jaro, Gracie Beaver and Olivia Conner.

Second grade: Emma Campbell, Christopher Tabor, Michael Salinas, Riley Cullen, Kaidence Rehders, Ila Sechler, JoJo Crossen and Aubrie Weaver.

Third grade: Victoria Boswell-Birmingham, Jagger Atteberry, Ava Tarlton, Kara Eagle, Ava Ferguson, Dixie Casper, Brantley Parham, Lorelai Ross, Macy Harrington, Jackson Cole, Brayden Cope and Wesley Currie.

Fourth grade: Lilly Gariepy, Eden Oliver, Erick Giron, Emmaline Birmingham, Braxton Beaver, Allison Ferguson, Jonah Craig, Grayson Harrington, Jenna Davis and Luke Coleman.

Fifth grade: Noelle Castillo, Keegan Huffstetler, Carly Franco, Paul Thurber, Brody Goldsmith, Joseph D’Happart, Davies Guerra Perez, Alex Joplin and Chandler Wilhelm.

Koontz Elementary Pawsome Panthers

These students were awarded for helping others feel good about themselves.

Gabriel Nunez, Serenity Lynn, Braelynn Smith, Alaina McDaniels, Zoe Sanchez-Ferrera, Dustin Bailey, Jaleah Studevent, Tauryn Delfavero, Gabriel Leonard, Rennel Parson, Azariah Cranmo, Chyna Kindle, Jayna Gardner.

Koontz Elementary You Rock Awards

These students were awarded for demonstrating social emotional growth.

Mariah Camps, Cashmere Cherry, Emerita Rodriguez, Khalrius Torrence, Sameir Ripely-Robinson, Amir Martin, Prince Chalk, Farrare Maddox, A’Nylia Ferguson, Michelle Thomas, Ta’Niyah Russell, Evelyn Williams, Celest Dominguez.

Shive Elementary Perfect Attendance

Christlynn Steverson, Christopher Gillis, Ava Broderson, Thomas Greene, Brooks Haaland, Lydia Hayes, Eli Royal, Jace Mask, Landon Pacheco, Leon Hannah, Kaylle Garrison, Braxton Adams, Micah Oakley, Emmett Shank, Adalynn Belk, Madelyn Pratt, Daxter Whitley, Wyatt Temple, Allison Schwarz, Aliannah Overman, Xavier Hartford, Helena Dunn, Ruby Porter, Deween Sanchez-Alvarado, Dawson Humphries, Jayse Knight, Hayden Boyd, Alexandra Garcia, Ranger Haaland, Zen Mejia, Charlynn Smith, Jordyn Spencer, Saydie Oakley, Wyatt Burke, Emmalyn Broadway, Keegan McCrary, Lillian Pratt, Grady Royal, Jackson Kelly, Dani-Lynn Brewer, Lyla Hannah, Matthew Naves, Harper Aldridge, Alexander Broadway, Alivia Erickson, Jett Morgan, Emma Wilhite, Holden Upright, Caleb Casper, Saveah Hartford, Colton Whitaker, Jazlyn Cruz, Christian Dunlap, Jeremiah Haaland, Harper Johnson, Curtis Royal, Leland Wiles, Mason Yost, Jaydyn Ellenburg, Vida Mejia, Steven Miller, Eli Suneson, Cayden Welch, Lucas Gobble, Mckenzie Newton, Riley Overcash, Ella Shank, I’Raemen Street, Randall Walters, Haven Bebber, Wyatt Burke, Michael Fezza, Bella Jones, Ethan Pratt, Aubrey Basinger, Bryson Cooper, Bailey Faavesi, Katelyn Jessee, Hunter Lingle and Ashley Vazquez-Sanchez.

Shive Elementary A Honor Roll

Jackson Hayes, Dawson Humphries, Teegan Jackson, Jeremiah Kiker, Jayse Knight, Kressley Peddycord, Noemi Sadjedy, Scarlett McClary, Wyatt Overcash, Niylah McNeely, Katelynn Back, Isabella Perry, Colton Stewart, Ranger Haaland, Ava Branscum, Benjamin Ayala, Keegan McCrary, Reese Rosenbaum, Eliana Cable, Mariyah Hernandez, Avaleigh Pinion, Harper Aldridge, Alivia Erickson, Zailah Hagler, Nora Brown, Emma Ayala, Brantley Beaver, Easton Bottenfield, Canon Cress, Savaeh Hartford, Marleigh Holderfield, Tanner Holte, Madeline Lowe, Dominic Mowery, Janice Wembolua, Lily Wilhite, James LaMarre, Jeremiah Haaland, Harper Hedrick, Riley Riggs, Riley Rosenbaum, Curtis Royal, Mac Adams, Colt Clanton, Vida Mejia, Malachi Presley, Lindsey Salado-Lopez, Haven Bebber, McKenzie Newton, Cole Smith, Tristan Smith Addyson Witt, Lysia Carpenter, Aubree Cress, Darah Davis, Colton Francois, Reid Austin, Barry Back, Josalynn Burris, Grayson Carter, Bryson Cooper, Kylie Feliciano, Logan Fezza and Millie Klauder.