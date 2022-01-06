Shoutouts
Published 12:00 am Thursday, January 6, 2022
Catawba College Dean’s List
Nicolas Morillo, Sandra Abbey, Nourhan Ali, Joseph Michael Allerton, Harmonie Alexis Anderson, Anna Armstrong, Maria Tesla Arnold, Kristen Marie Ault, Brandy Blake Autrey, Jennifer Bailey, Marcus Marcelus Bailey, Joey Aiden Baillie, Savanna Danielle Balderston, Emma Claire Barnes, Jennifer Barrios-Gomez, Turner Marcus Bass, Victoria Jane Beardsley, Irma Begic, Carolin Sarah Bek, Gracyn Makenzie Bennett, Rachel Marie Bentley, Sierra Nicole Best, Ben Joseph Bielby, Salano Abdel Birch, Bailey Wilson Birkhead, Thomas Odell Blackwell, Tristan Alexander Bland, Benjamin Bowen, DeeAnnah Marie Brantley, Lane Daniel Brantley, Christina R. Brendle,
Dawson Ansel Brown, Gemma Margaret Ruth Brown, Jessica Nicole Brown, Lexi Bryant, Kathryn Suzanne Bumbera, Sarah Ann Burke, Madeline Nicole Cabe, Rebekah Emolyn Cale, Madeline Claire Capel, Paige Ann Carter, Jenifer Yaneth Castillo Pacas, Joao Ricardo Cauduro de Miranda, Jamerson Nicole Cauthen, Lynne Michelle Chalk, Jennifer Sarah Chambers, Jackson Lowell Chapin, Jenny Cheng, Morgan Elizabeth Childress Kobe J. Christian, Chase Franklin Clayton, Emy Cloutier, Sydney Alexis Cockerham, Liberty Elizabeth Coley, Ryley Brianne Corriher, Katelyn Marie Cothren, James Dacey Crighton, Hallie Zara Crumpton, Maria Curiel, Katelyn Sara Cusumano, Katelyn Daniels,
Tiffany Renee Darr, Jordan Avery Dash, Braxton Ryne Davis, Hope Olivia Davis, Matthew Ray Deans, Nardos Fitsumberhan Debru, Paul Dekester, Jessica Lynn Denver, Alexis Hope Devlin, Alexandra Marie Diaz, Kaycee Anne Doherty, Emily Donaldson, Riley Noelle Dorman, Hannah E. Dunn, Jillian Halle Dunn, Noah Edwards, Udu Ekong, Reda El Alami, Giovanny Edgar Espinoza, Ruby Paige Fallin, Jaiden Corinne Fava, Oluwafikemi Deborah Fawehinmi, Sherrie Tameka Febrez, Davis Brian Fields, Jackson Mark Finger, Bradon S. Finney, Ashlyn Nicole Fleming, Gavin Michael Fleming, Preston L. Floyd, Aliya Mackenzie Foster, Haley Nicole Freeman, Kyle E. Freeman, Summer Angel Fulghum, Pavel Luis Gabulle, Brittney Lauren Gammons, Brian Michael Garcia, Connor Garcia,
Elissa Delia Garcia, Rose Carolaine Garcia Badillo, Willow Grace Gatewood, Alexander Mical Gehron, Victoria Gibson, Benjamin Gilks, Migdy M. Gonzalez, William Gonzalez, Jordan Allen Goodine, Jordan Sojourner Gore, Shaun William Gorman, Jordan Yohance Grant, Sommer Olivia Gray, Tyberius Greenwood, Sarah Nicole Grooms, Jessica Gross, Robert Alexander Grubbs Mikaela Gulledge, Mason Scott Gwyn, Katie Hager, Kasey Rebecca Hahn, Kary W. Hales, Jaylen C. Hall, Kagan Zachary Hall, Kathleen Jai-min Hall, Sarah Anne Hamilton, Jamison Lynn Harbinson, Tabitha Lyn Harper, Zachary Harper, Crystal Harris, Jenna Marie Harris, Amery Kay Harrison, Abigail Grace Hartman, Isaac Brice Haut, Kelly Cherie Havens, Leon Heiermann, Aksel Bryan Henderson, Kayla Nicole Henrickson,
Jacob Tristan Hiatt, Haedyn Gracie Hill, Abby Grace Hilton, Michael Maddux Holshouser, Lindsay Hoos, Elijah Timothy Richard Horton, Logan Elizabeth Howard, Ross Whitley Huneycutt, Joseph Hunt Linwood, Bailey McCall Hunter, Vera Alva Lucia Hutchinson-Kay, Joseph Wade Hyatt, Ava Helen Annexy Hylton, Reagan Kylie Inman, Brittany Cheyenne Ireland, Lauren Humphrey Ivey, Emma Susan Jackson, Madison Marie Jaynes, Ashley Elizabeth Johnson, Landen Clark Johnson, Garrison Marshall Jones, Mikayla M. Jones, Tyler Matthew Juergens, Karli-Ann Page Jump, Harman Scott Kaler, Carolyn Rose Kasper, Evelyn Homan Kauserud, Jamie Kazenmayer, Emma Victoria Kiger, Casey Rae Kight, Benjamin Cooper King, Andrew Jason Kisamore, Westley Rikard Koon, Caroline Mae Kruger,
Gabrielle E. Kuzma, Michaela Daveigh Lantz, Brett Owen Laws, Catherine Marie Laws, Bryan W. Lawson, Caroline Elizabeth LeFloch, Kaylee Mckenzie Leazer, Connor Allan Lee, Samuel Payton Leonard, Clayton Jacob Lewis, Madison Brooke Lewis, Alexandra Elizabeth Linder, Brooke Ashlyn Lowry, Arilyn Elona Lynch, Bernard Weaver Malloy, Ofek Malul, Rachael Anne Manley, Alexis Marie Mann, Peter Richard Dodge Mantione, Emily Katherine Marcincavage, Ashley Marshall, Taylor Denise Marshall, Lillie Marie Martin, Mackenzie Faith Martin, Maria Christine Martinez, Molly Anne Mather, Sharon Jeanne Mayes, James William Mayfield, Carter Mayhew, Brittney McClannon,
Austin Franklin McIntire, Aaron McKee, Kasey Nicole McLamb, Kelsie Brianne McMannen, Brandon Joseph McSorley, Brycen Woods Mckeehan, Payton Nicole Medich, Paola Michelle Medina-Villalon, Teresa Medlin-Shoe, Angel Nicole Mesimer, Tyler Jay, Miller, Cameron Austin Andre Ming, Raytchelle Dos Santos Miranda, Trent Matthew Montgomery, Emily Leann Moody, Brianna Paige Moore, Lewis Callum Moore, Ruby Laurel Moore, Adam Brantley Morrison, Diamond Charisma Mosley, Lara Elizabeth Moss, Kendall McKenzie Mullis, Alen Muskic, Emma Ruth Nantz, Kaitlyn Paige Nunn, Charisma Jade Nuqui, Madeline Kara Oakes, Rachel Grace Overby, Donna Kristine Owens,
Joshua Heath Page, Codi Nicole Parrish, Mikayla Patterson, Kendall Brooke Payne, Andrew Mason Peacock, Bridgette Leigh Pearson, Emily Grace Phillips, Veronika Poliakova, Anastajia Nicole Price, Tyler Penny Elizabeth Price, Hannah Brynn Purcell, Robert Hugh Raisbeck, Jovana Ramirez Sanchez, Courtney Jayne Reavis, Lilliana Grace Jean Rebilas, Ashton C. Reed, Mackenzie Taylor Rennie, Everette Martin Rhymer, Luca Ricciardi, Julia Grace Rockwell, Alexander Eliseo Rodriguez, Suzannah Dell Rodriquez, William Nicholas Roque, Lillian Virginia Rusher, Hannah Ekrheim Scharr, Alexander Joseph Seufert, Madison Grace Shaffer, Nolan Douglas Shoaf, Miranda Raeann Sibbett, Desiree Erica Simpson,
Dustin Ray Sink, Hunter Jake Sjobom, Charlize Ja’Nae Skepple, Haley Frances Sloop, Angela Madison Smith, Melissa Antoinette Smith, Zachary Zaine Smith, Michelle Fowler Sota, Julia Rose Southern, Robert Luke Spiva, Bryson Taylor Sprinkle, Zachary Ryan Stiffler, Mary Grace Stoelting, Ethan m. Suchanoff, Marko Jovan Sudar, Billie Lynn Sullivan, Meredith Nicole Swaim, Lauren Yvonne Swallow, Ethan Cole Swicegood, Alice Sylven, Chase Bradley Taylor, Gracelyn Thomason, Rhyne Michael Thornton, Edward Jackson Threatt, Carter Toran, Camden A. Trimmer, Julee Lynn Triplett,
Kassidy Gwen Usher, Tylen Shea Van Abel, Alana Eriksen Van Schaick, Ian Verity, Julia Rose Vero, Berta Vidal Carnero, Kylie Catherine Vilseck, Merideth Peyton Walker, Savannah Grace Walker, Abigail Shearin Walters, Bailey Rae Ward, Sierra Cayla Ward, Kathryn Maria Webb, Bailey Brooke Webster, Rachel Reese Webster, Colleen Marie Welday, Fernanda Ruth Abernethy Wepner, Jaxon Aren Wheeler, Hannah Jo Wilhelm, Aaron Joel Williams, Abigail Jodi Williamson, Abigail Nicole Williard, Anna Kate Willingham, Anna Katya Willis, Eric Michael Wisniowski, John Novotny Wonka, Eileen Doherty Woodings, Jasmine Wooten, Kaitlyn Marie Wright, Lisa Paj Xiong, Rodrigo Yus Fernandez, Damir Zababuryn