Faith Academy Charter School first quarter honor roll

Third grade

All A’s Honor Roll: Cooper Aldridge, Emmaree Bryant, Memphis Campbell, Jaycee Cordell, Collins Dietz, Lilli Edwards, Amelia Gardner, Layla Hanks, Anna Harrington, Brantley Lewis, Landon Lewis, William Mauldin, Easton Moore, Caleb Rathbun, Mason Talley, Jayden Tamayo-Hernandez, Hannah Teeter, Kylie Walker, Ella Wall, Elin Wells, Sadie Wilkinson.

A/B Honor Roll: Gabriel Woods, Addison Stewart, Noah Sain, Jace Robinson, Landyn Novak, Emilee Hinson, Ashlynn Fields, Macy Everhart, Emmalynn Eagle, Tyler Boyden, Zoey Zemanick.

Fourth grade

All A’s Honor Roll: Lily Adams, Kamryn Bowman, Triston Brinegar, Abigayle Carr, Jason Euart, Lillie Garmon, Heather Hinson, Aubrey Hobbie, Alexander Hudgins, Chase Johnson, Zophia Lott, Krayssa Prince, Sara Taylor Reddick, Camerohn Rose, Evan Rule, Anna Savage, Ella Sifford, Kassidy Staley, Anabel Torres, Adilyn Verdin, Aubrielle Walter, Jacob Wilsey, Noah Yates.

A / B Honor Roll: Mia BrooksMichael Broome, Sawyer Burns, Katie Ann Dangerfield, Emily Euart, Reagan Gaines, Paul Hanks, Emaleigh Jarrell, Colt Kluttz, Alden Lomax, Lynley McCaskill, Paige Miller, Easton Morris, Logan Moujahed, Zachary Overcash, Leila Roberts, Keegan Sikes, Gunner Spencer, Brailey Stamper, Myrrah Stone. Grayce Strickland. Crash Talley, Jordyn Taylor, Ava Turner.

Fifth grade

All A’s: Madeline Ashby, Griggs Causby, Averie Dietz, Laylah Hamrick, Caden Hawkins, Jonah McKeithan, Camden Woods.

A/B Honor Roll: Langdon Atwell, Brady Bost, Cannon Causey, Amaya Cerda, Macaela Deillinger, Ella Epling, Dales Gardner, Emily Giddings, Joshua Gobble, Rylann Haas, Kenzie Hallman, Gracie Ketner, Drayton Lloyd, Jasmine Martine, Alexandria Mitchell, Dominic Salamone, Leah Utley.

Sixth grade

All A’s Honor Roll: Bryson Blankenship, Amelia Calloway, Landon Clark, Jaelyn Dang, Andrew Lomax, Adalyn Lombard, Emory Lombard, Tera Lott, Adyson Medley, Kinsley Moore, Jack Morrow, Baley Mullins, Evin Nguyen, Hampton Palmer, Christian Schell, Brooklyn Vanderhoef, Rayla Wagoner, Rodney Wallace, Theseus Walter.

A / B Honor Roll: Torrie Bailey, Camiya Chambers, Kayla Crawford, Jonah Derringer, Johnathan Duffy, Elijah Hendricks, Colin Hopkins, Jacob Hudgins, Jack Levreault, Jack Morris, Walker Morrow, Evan Moiujahead, Colin Nesbitt, Gracie Osborne, Daniella Romero, Aida Shumake, Isabella Sutton, Chloe Thomas, Lana Wright.

Seventh Grade

All A’s Honor Roll: Ty’Tiana Clemons, Grayson Griggs, Carson Halpin, Holden O’Brien, Victoria Parker, Emeri Riley, Josilyn Rule, Kaydence Spry, Samantha Stone

Elijah Thompson, Madison Trexler.

A/B Honor Roll: Daylan Coleman, Grayson Byrd, Jaelyn Myer, Briley Sifford, Hunter Teeter, Addison Wall.

Overton First Class Adventurers

The following students were recognized at Overton Elementary School as First Class Adventurers for the month of November for doing an exemplary job of demonstrating the interpersonal skill of Teamwork.

Kindergarten: Lynk Presnell, Sophia Buchanan, Antwaun Parker.

First Grade: Londyn Williams, Gabe Hill, Abby King.

Second Grade: Breanne Connor, Rahkeem Harris, Gavin Suber, Elbert Bostian.

Third Grade: Rylan Oberry, Aisha Cunningham, Ja’Keith Terry.

Fourth Grade: Clayton Davis, Kervon McLaren, Jadon Yocum.

Fifth Grade: Gabriela Rosero, Kymani Grier, Ava Orshoski.