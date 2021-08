Local golf: Labor Day qualifying, first day

In the Championship/Open Division the team of Chris Rae and Chris Nesbitt had the low round of the day with a 67 from the Black Tees. In the Senior Division, Wally Eidson and Gary Fesperman shot 67 from the White Tees. Jim Christy and Harry VanPelt had the low round in the Super Sr. Flight with their score 71.

Friday’s Qualifying Results:

Men’s 65+ Qualifying

Henderlite, John Kyger, John Def Champs

Christy, Jim Vanpelt, Harry 71

Applewhite, Gary Mueller, Nick 74

Brunelle, Dennis Harwood, Dean 74

Bingham, Randy Ridenhour, Rick 76

Cash, Jim Rendleman, Paul 79

Rendleman, Dick Troxler, Bill 81

Roueche, David Vail, Steve 82

Bradshaw, Perry Swarringen, Billy 83

Miller, Gene Smith, Melvin 84

Laws, Leonard Morris, Johnny 85

Men’s 55+ Qualifying

Jernigan, Robert Shoaf, Robert Def Champs

Eidson, Wally Fesperman, Gary 67

DeRhodes, Jim Hubbard, Jim 69

McDaniel, Mallory Pickett, Rick 71

Boley, Joey Cobb, Richard 72

Davis, Randy Howell, Brian 72

Comadoll, Chip Wright, Jerry 72

Chappell, Greg Glenn, Doug 74

Anderson, Tom Hammond, Troy 76

Boltz, Bob Jisadowski, Thomas 76

Barefoot, Alan Struzick, John 76

Kyles, Curtis Patterson, Rufty 77

Mills, Chris Ritchie, Mark 81

Hinson, Ken Riddle, Randy 81

Alexander, Darryl Sukkasem, Yuthapong 82

Corriher, Clark Helms, Steve 83

Men’s Championship & Open Qualifying

Lipe, Derek Little, William Def Champs

Nesbitt, Chris Rae, Chris 67

Chris Owen Ken Clarke 69

Clayton, Chad Clayton, Chase 69

Alcorn, Clark Brincefield, Josh 70

Dorsett, Keith Honeycutt, Ryan 72

Jensen, Chace Jessup, Nathan 73

Barnette,Jared Lefler, Justin 74

McGinnis, Mickey Weber, Taylor 75

Bradley, Bucky Ledbetter, Trey 75

Correll, Jason Correll, Seth 75

Oden, Brad Vennrick, Kyle 75

Honeycutt, Bob Hoskins, Guy 76

Edens, Fletcher Goodman, Ben 76

Tuttle, Allen Tuttle, Byron 76

Coward, Chris Heiser, Don 76

Chapman, Jeff Currin, Madison 77

McCulloh, Jonathan White, Spencer 78

Post, Abraham Post, Jon 78

Jordan, Zack Wheet, Matt 79

Matney, Mark Sexton, JR 81

Huffstetler, Brian James, Chris 83

Austin, Matt Gryder, Matt 87

Pairings for Saturday and Sunday:

Day Time Partners Partners Division

Saturday AM 8:10 Brady, Scott Stolsworth, Bruce Sr.

Saturday AM 8:10 Gegorek, Steve Honeycutt, Steve Sr.

Saturday AM 8:20 Fagg, Scott Thomas, Curt Sr.

Saturday AM 8:20 Mills, Mike Mothershead, Gene Sr.

Saturday AM 8:30 Flynn, Ames Rae, Craig Sr.

Saturday AM 8:30 Jordan, Stan Stevens, Jay Sr.

Saturday AM 8:40 Albricht, Faron Rolla, Keith Sr.

Saturday AM 8:40 Carroll, Bart Smith, Kenny Sr.

Saturday AM 8:50 Blume, Michael Evans, Terry Sr.

Saturday AM 8:50 Casmus, Bob Habeeb, Mark Sr.

Saturday AM 9:00 Mangum, Bob Shirk, Ron S. Sr.

Saturday AM 9:00 Petrea, Larry Pope, Ray S. Sr.

Saturday AM 9:10 Lynch, Jim Summerlin, Grandy S. Sr.

Saturday AM 9:10 Spader, Guy Stephens, Dave S. Sr.

Saturday AM 9:20 Lipe, Derek Little, William Open

Saturday AM 9:20 McCoy, Chris McCoy, John Open

Saturday AM 9:30 Honeycutt, Josh Ridenhour, Jason Open

Saturday AM 9:30 Lowman, Conner Lowman, Jamie Open

Saturday AM 9:40 Barr, Charlie Fowler, Will Open

Saturday AM 9:40 Logan Shuping Todd Shuping Open

Saturday AM 9:50 Ajidra, Colline Otile, Ronald Open

Saturday AM 9:50 McIntyre, Dwayne Vinson, Brad Open

Saturday AM 10:00 Bernhardt, Jason Lombard, Andy Open

Saturday AM 10:00 Frick, Lee Wray, Blake Open

Saturday AM 10:10 Graeber, Charlie Graeber, Luke Open

Saturday AM 10:10 Szalay, Ryan Weiker, Russ Open

Saturday AM 10:20 Campbell, William VanWagenberg, Mark Open

Saturday AM 10:20 McIntyre, Robin Morgan, Mike Open

Saturday AM 10:30 Antosek, Alex Antosek, Nick Open

Saturday AM 10:30 Gibson, Devin Shackleford, Chris Open

Saturday AM 10:40 Bullock, Stephen Chapman, Brian Open

Saturday AM 10:40 Edwards, Eric Nianouris, Alex Open

Saturday AM 10:50 John Hinson Neal Hiatt Open

Saturday AM 10:50 Pritchard, Brian Sparger, Jason Open

Saturday AM 11:00 Bradshaw, Dwight Jones, Greg Open

Saturday AM 11:00 Johnson, Conner Poor, Chris Open

Saturday AM 11:10 Kyger, James Kyger, John Jr Open

Saturday AM 11:10 Stutts, Nick Whitaker, Larry Open

Saturday AM 11:20 Benfield, Shane Lentz, Kevin Open

Saturday AM 11:20 Kesler, Zack Messenkopf, Rich Open

Saturday AM 11:30 Leone, James Morgan, Breenan Open

Saturday AM 11:30 McGwire, Owen Merrell, Landon Open

Saturday AM 11:40 Higgins, Chris Newby, Grady Open

Saturday AM 11:40 Monteith, Adam Newell, Jimmy Open

Saturday AM 11:50 Black, Brad Black, Jackson Open

Saturday AM 11:50 Burleson, Aron Spicer, Dan Open

Saturday AM 12:00 Hoesman, Mark Hoesman, Whitt Open

Saturday AM 12:00 Little, Brent Little, Derrick Open

Saturday PM 12:10 Baity, Paul Baity, Tyler Open

Saturday PM 12:10 Hampton, Patrick Poole, Clark Open

Saturday PM 12:20 Mason, Keith Seaford, Mark Open

Saturday PM 12:20 Patterson, Jeff Reynolds, Bryan Open

Saturday PM 12:30 DeVlieger, Todd Graham, Ryan Open

Saturday PM 12:30 Getz, Justin Green, Keith Open

Saturday PM 12:40 Alley, Chris Mayle, Nick Open

Saturday PM 12:40 McDonald, Flint Sutton, Brian Open

Saturday PM 12:50 Boggs, Kevin Wright, Kyle Open

Saturday PM 12:50 Robins, Wade Webb, Will Open

Saturday PM 1:00 Coward, Andrew Jackson, Andrew Open

Saturday PM 1:00 McNeil, Gavin Mulkey, Eric Open

Saturday PM 1:10 Adams, Ricky Cooper, Randy Open

Saturday PM 1:10 Bowers, Chris Pegram, Todd Open

Saturday PM 1:30 Norris, Eric Porter, Andy S. Sr.

Saturday PM 1:30 Chambers, David Jarnagin, Richard Sr.

Saturday PM 1:40 Chapman, Hunter Little, Dalton Open

Saturday PM 1:40 Hughes, Conlin Kyles, Coyte Open

Saturday PM 1:50 Allen, Jon Paschal, Derek Open

Saturday PM 1:50 Beard, Marshall Smith, Jacob Open

Saturday PM 2:00 Blake, Greg Lee, Aaron Open

Saturday PM 2:00 Overcash, Justin Sprinkle, Bryson Open

Saturday PM 2:10 Canfill, Micah Thurston, Steven Open

Saturday PM 2:10 Lafear, Bobby Stegall, Jacob Open

Sunday

Day Time Partners Partners Division

Sunday AM 8:20 Hughes, Caleb Martin, Dustin Open

Sunday AM 8:20 Jacob Hardy Paul Christian Open

Sunday AM 8:30 Arrowood, David Medinger, Barry S. Sr.

Sunday AM 8:30 Medinger, Grey Priddy, Russ S. Sr.

Sunday AM 8:40 Andrews, Gus Goodman, Jim S. Sr.

Sunday AM 8:40 Holshouser, Jeff Valley, Chuck Sr.

Sunday AM 8:50 Creeger, Greg Plummer, Dale Sr.

Sunday AM 8:50 Putnam, Steve Shaver, Tim Sr.

Sunday AM 9:00 Benfield, George Cobb, Brad Sr.

Sunday AM 9:00 Stockford, Bill Stockford, Chuck Sr.

Sunday AM 9:10 Caputo, Jarred Fisher, David Open

Sunday AM 9:10 Wallace, Daniel Williams, Brannon Open

Sunday AM 9:20 Earnnhardt, Alex Fesperman, Ritchie Open

Sunday AM 9:20 Nester, Jacob Striplin, Mason Open

Sunday AM 9:30 Fesperman, David Fesperman, Lee Open

Sunday AM 9:30 Funderburk, Nick Wagner, Jon Open

Sunday AM 9:40 Bailey, James Roten, Ty Open

Sunday AM 9:40 Edwards, Tripp Sheldon, Brian Open

Sunday AM 9:50 Kepley, Timothy Kepley, Tyler Open

Sunday AM 9:50 Shephard, Jordan Shepherd, Frank Open

Sunday AM 10:00 Derrick, David Storey, Spencer Open

Sunday AM 10:00 Sharpe, Mike Thomason, Jeff Open

Sunday AM 10:10 Bauer, Bobby Hubbard, Andrew Open

Sunday AM 10:10 Hubbard, Parker Mulkey, Brett Open

Sunday AM 10:20 Boyle, Brian Jones, Brian Open

Sunday AM 10:20 Burke, Rob Burke, Ryan Open

Sunday AM 10:30 Derrick, Christopher West, Keyon Open

Sunday AM 10:30 Fesperman, Alan Fesperman, Warren Open

Sunday AM 10:40 Blackledge, Scott Huffman, Andy Open

Sunday AM 10:40 Bradley, Bucky Ledbetter, Trey Open

Sunday AM 10:50 Beard, Bryce Beard, Gaines S. Sr.

Sunday AM 10:50 Swaringen, Michael Williams, Chris Open

Sunday AM 11:00 Basinger, Corey McDonald, Doug Open

Sunday AM 11:00 Moore Jr, Carl Waller, Seth Open

Sunday AM 11:10 Adams, Russ Adams, Stewart Open

Sunday AM 11:10 Kramer, Sean Morgan, Andrew Open

Sunday AM 11:20 Doane, Eric Nixon, Kenton Open

Sunday AM 11:20 Murphy, Jackson Smith, Graham Open

Sunday AM 11:30 Adams, Allison Busby, Brooke Women’s

Sunday AM 11:30 Yatawara, Grace Yatawara, Lily Women’s

Sunday AM 11:40 Calhoun, Beth Morris, Susan Women’s

Sunday AM 11:40 Fraley, Carmen Gwillim, Sara Women’s

Sunday AM 11:50 Comadoll, Kari Graham, Shari Women’s

Sunday AM 11:50 Pritchard, Suzette Waddell, Hannah Women’s