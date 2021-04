Collegiate honors

Natalie Spinella of Rockwell, was inducted into the The Honor Society of Phi Kappa Phi at the University of North Carolina at Wilmington.

March Koontz Elementary Pawsome Panther

Koontz Elementary recognizes these students for demonstrating the core value honor.

PreK: Bentley Owens Juan Navarro.

Kindergarten: Aiden Blackwell, Dilan Galeano, Brielle Hunter, Ayden Parson, Jamila Imani, Angel Mercado Nunez, Corin Fortune, Matthew Carter.

First Grade: Reuben Bombo, Jalena Morales, Easton Ferguson, Angelli Osorio Quinonez, Jasmin Mack, Skyy Rankin, A’nylia Ferguson, Mya Sutton.

Second Grade: Astrid Gonzalez Torres, Ta-Niyah Russell, Daisy DeLa Sancha Hernandez, Mauricio Pena Gonzalez, Tru-Li Godfrey, Treyvon Williams.

Third Grade: Maria Jose Aria Nunez, Sh’Asia Hairston, Geremiah Powell, Aceyonna Hancock, Tamyjhae Little, Malahki Moro Leonard, Robert Ricks Jr., Tristan Davis.

Fourth Grade: Kennedi Bacon, A’Alaysia Leach, Edgar Garcia, Kenneth Mendoza.

Fifth Grade: Ebbriana White, Sara Nunez, Jaden Bracken, Khai-Lynn White.