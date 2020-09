Labor Day Golf: Sunday’s results, Monday’s pairings

Results from Round Two and Pairings for Round Three

Results from Round Two of Match Play

Flight

55+ Champ Jernigan, Roger Shoaf, Robert 5&3 Over Comadoll, Chip Wright, Jerry

55+ Champ De Rhodes, John Pickett, Rick 4&3 Over Fesperman, Gary Gegorek, Steven

55+ Champ Boley, Joey Cobb, Richard 4&3 Over McKinney, Phil Ogden, Robert

55+ Champ Christy, Jim Hubbard, Jim 6&5 Over Kaiser, Randy Swaringen, Billy

55+ Open 1 Davis, Randy Howell, Brian 19H Over Chappell, Greg Glenn, Doug

55+ Open 1 Flynn, Ames Rae, Craig 2&1 Over Fagg, Scott White, Darrell

55+ Open 1 Brady, Scott Stolsworth, Bruce 7&6 Over Putnam, Steve Shaver, Tim

55+ Open 1 Boltz, Bob Sadowski, Thomas 3&2 Over Petrea, Larry Sexton, JR

55+ Open 2 Mills, Mike Mothershead, Gene 5&4 Over Bingham, Randy Honeycutt, Stan

55+ Open 2 Stockford, Bill Stockford, Chuck 1Up Over Casmus, Bob White, Mark

55+ Open 2 Honeycutt, Kip Ridenhour, Rick 1Up Over Denton, Jim Frick, Andy

55+ Open 2 Jordan, Stan Stevens, Jay 5&4 Over Albright, Faron Rolla, Keith

65+ Champ Lynch, Jim Summerlin, Grady 1Up Over Spader, Guy Stephens, Dave

65+ Champ Henderlite, John Kyger, John 6&5 Over Beard, Gaines Cline, Wink

65+ Champ Brunelle, Dennis Harwood, Dean 8&6 Over Blume, Michael Shoe, Rob

65+ Champ Medinger, Grey Priddy, Russ 2&1 Over Roueche, David Vail, Steve

65+ Open Applewhite, Gary Mueller, Nick 6&5 Over Correll, Gordan Pope, Ray

65+ Open Mangum, Bob Shirk, Ron 8&6 Over Andrews, Gus Goodman, Jim

65+ Open Andrews, Charlie Norris, Eric BYE

65+ Open Arrowood, David Medinger, Barry BYE

Champ Bibey, Tanner Boyd, AJ 2&1 Over Dyer, John Lentz, Kevin

Champ Basacaine, Joel Otile, Ronald 4&3 Over Frick, Lee Wray, Blake

Champ Lipe, Derek Little, William 4&3 Over Mulkey, Eric Lyerly, Nick

Champ Clodfelter, Jake Robins, Hank 5&4 Over Basinger, Corey McDonald, Doug

Champ Eidson, Wally Venrick, Kyle 10&8 Over Bowers, Chris Pregram, Todd

Champ Adams, Russ Waller, Seth 3&2 Over Chatt, Steve Chatt, Jack

Champ Alcorn, Clark Nianouris, Alex 3&2 Over Ajidra, Colline Jakisa, Emmanuel

Champ Brincefield, Josh Barr, Charlie 7&6 Over Honeycutt, Ryan Dorsett, Keith

Open 1 Allen, John Paschal, Derek 1Up Over Correll, Jason Correll, Seth

Open 1 Crossen, Tyler Frye, Chad 4&3 Over Baguma, Daniel Okwong, Titus

Open 1 McIntyre, Dwayne Vinson, Brad 1Up Over Earnhardt, Alex Fesperman, Ritchie

Open 1 McCoy, Chris McCoy, John 19H Over Jensen, Chace Jessup, Nathan

Open 2 Swaringen, Michael Williams, Chris 5&3 Over Lafear, Bobby Stegall, Jacob

Open 2 Nesbitt, Chris Rae, Chris 3&2 Over Doresett, Michael Phillips, Brandon

Open 2 Dixon, Glenn Dixon, Roy 3&2 Over Rogers, Weston Sheperd, Jordan

Open 2 Bullock, Stephen Chapman, Brian 3&2 Over Thompson, Kevin Wright, Kyle

Open 3 Swaringen, Matthew Swaringen, Mitchell 5&3 Over Jones, Brian Boyle, Brian

Open 3 Benfield, Shane Bernhardt, Jason 4&3 Over Priddy, Jason Priddy, Michael

Open 3 Barnette, Jared Lefler, Justin BYE

Open 3 Derrick, Christopher West, Keyon Win by WDCooper, Randy Cooper, Randy Sr.

Open 4 Fowler, Will Okong, Edrine 6&5 Over Kramer, Jake Kramer, Sean

Open 4 Cline, Wesley Taylor, Jordan 4&3 Over Clarke, Ken Owen, Chris

Open 4 Szalay, Ryan Weiker, Russ 3&2 Over McIntyre, Robin Valley, Chuck

Open 4 Hoskins, Chad Hoskins, Guy 3&2 Over Bell, Todd Kyles, Curtis

Open 5 Fesperman, Alan Fesperman, Warren 19H Over Kyger, James Kyger, Johnny

Open 5 Swaringen, Trey Burke, Ryan 1up Over Lowman, Conner Lowman, Jamie

Open 5 Tuttle, Allen Harvey, Jay 3&2 Over Buckwell, Nick Monteith, Adam

Open 5 Antosek, Alex Myers, Riley 3%1 Over Frick, Cameron Reynolds, Bryan

Open 6 Coward, Andrew Jackson, Andrew 4&3 Over Blackledge, Scott Huffman, Andy

Open 6 Gregg, Patrick Morgan, Andrew 4&3 Over Graeber, Charlie Graeber, Luke

Open 6 Brown, Ross Mitchem, Joe 1Up Over Beard, Marshall Williams, Brannon

Open 6 Keller, Chris Summers, Jimmy 4&3 Over Cupoto, Jerred Fisher, David

Open 7 Bailey, Jamie Roten, Tyron 2Up Over Ketner, Sam Spencer, Cameron

Open 7 Honeycutt, Josh Honeycutt, Steve 6&5 Over Mason, Keith Seaford, Mark

Open 7 Habeeb, Mark Casmus, Will 2&1 Over Wagner, Jon Crosby, Daniel

Open 7 Bauer, Robert Hubbard, Andrew 2&1 Over Edens, Fletcher Goodman, Ben

Open 8 Robins, Wade Webb, Will 1up Over Wheet, Tim Wheet, Matt

Open 8 Bradshaw, Dwight Jones, Greg 1up Over Hughes, Caleb Petersen, Josh

Open 8 Ridenhour, Jason Smith, Andy 6&5 Over Hathcoch, Chase Murphy, Josh

Open 8 Overcash, Derek Griffin, Braxton 2Up Over Pritchard, Brian Sparger, Jason

Round 3 Times

Semi Bibey, Tanner Boyd, AJ VS Basacaine, Joel Otile, Ronald 8:00 1

Consolation Adams, Russ Waller, Seth VS Eidson, Wally Venrick, Kyle 8:00 10

Semi Clodfelter, Jake Robins, Hank VS Lipe, Derek Little, William 8:08 1

Consolation Alcorn, Clark Nianouris, Alex VS Brincefield, Josh Barr, Charlie 8:08 10

Open 1 Allen, John Paschal, Derek VS Crossen, Tyler Frye, Chad 8:16 1

1 Consolation McIntyre, Dwayne Vinson, Brad VS McCoy, Chris McCoy, John 8:16 10

Open 2 Swaringen, Michael Williams, Chris VS Nesbitt, Chris Rae, Chris 8:24 1

2 Consolation Dixon, Glenn Dixon, Roy VS Bullock, Stephen Chapman, Brian 8:24 10

Open 3 Swaringen, Matthew Swaringen, Mitchell VS Benfield, Shane Bernhardt, Jason 8:32 1

3 Consolation Barnette, Jared Lefler, Justin VS Derrick, Christopher West, Keyon 8:32 10

Open 4 Fowler, Will Okong, Edrine VS Cline, Wesley Taylor, Jordan 8:40 1

4 Consolation Szalay, Ryan Weiker, Russ VS Hoskins, Chad Hoskins, Guy 8:40 10

Open 5 Fesperman, Alan Fesperman, Warren VS Swaringen, Trey Burke, Ryan 8:48 1

5 Consolation Antosek, Alex Myers, Riley VS Tuttle, Allen Harvey, Jay 8:48 10

Open 6 Coward, Andrew Jackson, Andrew VS Gregg, Patrick Morgan, Andrew 8:56 1

6 Consolation Brown, Ross Mitchem, Joe VS Keller, Chris Summers, Jimmy 8:56 10

Open 7 Bailey, Jamie Roten, Tyron VS Honeycutt, Josh Honeycutt, Steve 9:04 1

7 Consolation Habeeb, Mark Casmus, Will VS Bauer, Robert Hubbard, Andrew 9:04 10

Open 8 Robins, Wade Webb, Will VS Bradshaw, Dwight Jones, Greg 9:12 1

8 Consolation Overcash, Derek Griffin, Braxton VS Ridenhour, Jason Smith, Andy 9:12 10

55+ Open 1 Davis, Randy Howell, Brian VS Flynn, Ames Rae, Craig 9:20 1

Consolation Brady, Scott Stolsworth, Bruce VS Boltz, Bob Sadowski, Thomas 9:20 10

55+ Open 2 Mills, Mike Mothershead, Gene VS Stockford, Bill Stockford, Chuck 9:28 1

Consolation Jordan, Stan Stevens, Jay VS Honeycutt, Kip Ridenhour, Rick 9:28 10

55+ Championship Jernigans, Roger Shoaf, Robert VS De Rhodes, John Pickett, Rick 9:36 1

Consolation Boley, Joey Cobb, Richard VS Christy, Jim Hubbard, Jim 9:36 10

65+ Championship Lynch, Jim Summerlin, Grady VS Henderlite, John Kyger, John 9:44 1

Consolation Medinger, Grey Priddy, Russ VS Brunelle, Dennis Harwood, Dean 9:44 10

65+ Open Mangum, Bob Shirk, Ron VS Applewhite, Gary Mueller, Nick 9:52 1

Consolation Andrews, Charlie Norris, Eric VS Arrowood, David Medinger, Barry 9:52 10

Women’s Flight Yatawara, Lily Yatawara, Grace & Adams, Allison Furr, Mica 12:10 1

Women’s Flight Morris, Susan Fraley, Carmen & Comadoll, Kari Pritchard, Suzette 12:20 1

Championship VS 1:00 1

Consolation VS 1:00 10