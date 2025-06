SPC Track

Boys MVP

Cameron Tucker, Robinson

Boys Track MVP

Eric Gillis, Carason

Boys Field MVP

Tristan Brown, Robinson

Boys Coach of the Year

Rudolph Brown, Lake Norman Charter

Girls MVP

Coryn Tucker, Robinson

Girls Track MVP

Natalie Brown, NW Cabarrus

Girls Field MVP

Skyy Ruben, West Rowan

Girls Coach of the Year

Erin Tucker, Robinson