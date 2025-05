High school boys track and field: Ellis is CCC Coach of the Year Published 2:34 am Thursday, May 22, 2025

All-CCC boys track and field

NORTH ROWAN: Brenden Ellis, Deonte Davis, Derrek Edwards, De’Ryan Robinson, Emanuel Lewis, KaMahri Feamster, Michael Alford, Myles Witherspoon, Nicholas Morrow, Shakeel Monroe Jr, TyQuan McHenry, Zyalon Simmon, Zy’Quize Carpenter

SALISBURY: Austin Massaquoi, Christian McNeely, David Shankle, Elijah Asare, Finnegan Avery, Jeremiah Davidson, Jordan Waller, Qua’Zaun Delee, Samuel Fatovic, Torian Brown

LEXINGTON: DaQuan Creamer, Qwazir Craven

SOUTH DAVIDSON: Cameron Coble, Christopher Villegas, Jayden Flannery, Jordan Smith, Noah Lyons

THOMASVILLE: Cordell Moon, Gary Pemberton, Savion Carmichael

WEST DAVIDSON: Cash Allen, Clayton Beck, Evan Wilson, Keegan McCready, Micah Marshall

SPRINT MVP: Savion Carmichael (Thomasville)

FIELD MVP: Keegan McCready (West Davidson)

DISTANCE MVP: Christopher Villegas (South Davidson)

COACH OF THE YEAR: Ralph Ellis (North Rowan)

RUNNER UP: Brian Billings (West Davidson)