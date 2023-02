High school basketball: Playoffs updated, second-round results, third-round pairings Published 3:53 am Saturday, February 25, 2023

Salisbury’s boys, Salisbury’s girls, West Rowan’s girls and North Rowan’s girls won Thursday and have third-round playoff games on Saturday.

The girls teams will play at home.

North Rowan will play (Valdese) Draughn at 1 p.m.

Salisbury will play (High Point) T.W. Andrews at 2 p.m.

West will play Ashe County (West Jefferson) at 5 p.m.

The Salisbury boys will be on the road and will play West Caldwell in Lenoir at 7 p.m.

Playoff

Third round: Saturday

Fourth round: Feb, 28

Regional finals: March 4

State championships: March 11

4A West Boys, 1st round

(1) Myers Park 85, (32) South Caldwell 31

(17) East Mecklenburg 85, (16) Ragsdale 75

(25) Sun Valley 56, (8) Alexander Central 35

(9) A.C. Reynolds 63, (24) West Forsyth 58

(5) Charlotte Catholic 85, (28) Watauga 33

(12) Olympic 72, (21) Southeast Guilford 51

(20) Ardrey Kell 60, (13) Cox Mill 55

(4) Grimsley 55, (29) Marvin Ridge 39

(3) North Meck 95, (30) West Cabarrus 53

(14) Hopewell 71, (19) Davie 5

(6) Lake Norman 74, (27) Weddington 60

(11) East Forsyth 85, (22) Butler 79

(7) Piedmont 55, (26) Reagan 46

(10) Chambers 73, (23) Hickory Ridge 55

(18) Southwest Guilford 67, (15) Hough 63

(2) Mount Tabor 83, (31) Porter Ridge 43

4A West Boys, 2nd round

(1) Myers Park 78, (17) East Meck 38

(9) A.C. Reynolds 83, (25) Sun Valley 73

(5) Charlotte Catholic 55, (12) Olympic 52t

(4) Grimsley 57, (20) Ardrey Kell 48

(3) North Meck 85, (14) Hopewell 61

(11) East Forsyth 59, (6) Lake Norman 52

(10) Chambers 70, (7) Piedmont 43

(2) Mount Tabor 56, (18) SW Guilford 53

4A West Boys, 3rd round

(9) AC Reynolds at (1) Myers Park

(5) Charlotte Catholic at (4) Grimsley

(11) East Forsyth at (3) North Meck

(10) Chambers at (2) Mount Tabor

3A West Boys, 1st round

(1) Central Cabarrus 88, (32) St. Stephens 35

(16) North Henderson 75, (17) North Lincoln 73

(8) Southern Guilford 67, (25) Hibriten 31

(24) Kings Mountain 67, (9) West Henderson 60

(5) South Point 73, (28) Ledford 58

(12) Concord 75, (21) North Iredell 41

(13) Crest 75, (20) West Rowan 69

(4) Enka 84, (29) North Buncombe 69

(30) Freedom 63, (3) Ashe County 49

(19) Northwest Cabarrus 66, (14) Huss 58

(27) Lake Norman Charter 56, (6) Parkwood 54

(22) West Charlotte 61, (11) Franklin 58

(7) Asheboro 75, (26) East Henderson 54

(10) Ben L. Smith 63, (23) Central Davidson 44

(15) Dudley 56, (18) East Lincoln 49

(2) Hickory 91, (31) Pisgah 52

3A West Boys, 2nd round

(1) Central Cabarrus 104, (16) North Henderson 46

(8) Southern Guilford 65, (24) Kings Mountain 33

(5) South Point 67, (12) Concord 58

(13) Crest 64, (4) Enka 63

(19) NW Cabarrus 57, (30) Freedom 56

(22) West Charlotte 80, (27) Lake Norman Charter 54

(10) Ben L. Smith 73, (7) Asheboro 46

(2) Hickory 67, (15) Dudley 47

3A West Boys, 3rd round

(8) Southern Guilford at (1) Central Cabarrus

(13) Crest at (5) South Point

(22) West Charlotte at (19) NW Cabarrus

(10) Ben L. Smith at (2) Hickory

2A West boys, 1st round

(1) North Surry 83, (32) Owen 48

(17) West Stokes 70, (16) Surry Central 62

(8) Lincoln Charter 88, (25) Brevard 58

(24) Burns 56, (9) Southwestern Randolph 50

(5) Hendersonville 92, (28) Mount Pleasant 70

(12) Shelby 73, (21) Morehead 47

(13) T.W. Andrews 62, (20) Randleman 53

(4) East Gaston 85, (29) West Wilkes 61

(3) West Caldwell 89, (30) West Stanly 43

(19) Community School of Davidson 58, (14) R-S Central 49

(6) Salisbury 80, (27) Pine Lake Prep 48

(22) East Surry 57, (11) Maiden 52

(7) Jay M. Robinson 72, (26) Patton 37

(23) Walkertown 51, (10) Monroe 48

(15) Trinity 81, (18) Newton-Conover 55

(2) Reidsville 80, (31) Lincolnton 59

2A West boys, 2nd round

(1) North Surry 75, (17) West Stokes 62

(8) Lincoln Charter 99, (24) Burns 64

(5) Hendersonville 74, (12) Shelby 64

(4) East Gaston 71, (13) T.W. Andrews 54

(3) West Caldwell 76, (19) Community School of Davidson 56

(6) Salisbury 60, (22) East Surry 56

(7) Robinson 67, (23) Walkertown 54

(2) Reidsville 81, (15) Trinity 66

2A West boys, 3rd round

(8) Lincoln Charter at (1) North Surry

(5) Hendersonville at (4) East Gaston

(6) Salisbury at (3) West Caldwell

(7) Robinson at (2) Reidsville

1A West boys, 1st round

(1) Mountain Heritage 62, (32) North Rowan 44

(16) Carolina International 84, (17) Cornerstone 49

(8) Corvian Community 85, (25) Alleghany 38

(9) Christ the King 60, 24) Queen’s Grant 49

(5) Thomasville 77, (28) Piedmont Community 55

(12) North Stokes 79, (21) N.C. Leadership Academy 56

(13) Murphy 64, (20) Winston-Salem Prep 60

(4) Bishop McGuinness 94, (29) Draughn 61

(3) Eastern Randolph 95, (30) Cherryville 60

(14) Avery County 62, (19) Andrews 61

(6) Robbinsville 46, (27) Mountain Island Charter 45

(22) Swain County 71, (11) Hiwassee Dam 62

(7) Bessemer City 79, (26) Cherokee 62

(23) Starmount 67, (10) Albemarle 61

(15) Mount Airy 62, (18) Hayesville 45

(2) South Stokes 91, (31) Uwharrie Charter 53

1A West boys, 2nd round

(1) Mountain Heritage 79, (16) Carolina International 67

(8) Corvian Community 60, (9) Christ the King 47

(5) Thomasville 69, (12) North Stokes 63

(4) Bishop McGuinness 80, (13) Murphy 49

(3) Eastern Randolph 75, (14) Avery County 60

(6) Robbinsville 51, (22) Swain County 49

(7) Bessemer City 56, (23) Starmount 52

(2) South Stokes 61, (15) Mount Airy 47

1A West boys, 3rd round

(8) Corvian Community at (1) Mountain Heritage

(5) Thomasville at (4) Bishop McGuinness

(6) Robbinsville at (3) Eastern Randolph

(7) Bessemer City at (2) South Stokes

4A West girls, 1st round

(1) Lake Norman 79, (32) Hough 36

(16) Mallard Creek 59, (17) West Cabarrus 52

(8) Independence 54, (25) Ardrey Kell 50

(24) Porter Ridge 61, (9) Parkland 60

(5) A.C. Reynolds 55, (28) Cuthbertson 43

(12) Myers Park 52, (21) T.C. Roberson 43

(13) Alexander Central 50, (20) Cox Mill 37

(4) North Mecklenburg 67, (29) McDowell 38

(3) Northern Guilford 63, (30) Davie 36

(14) Hickory Ridge 73, (19) East Forsyth 51

(6) Marvin Ridge 61, (27) Southwest Guilford 36

(11) Charlotte Catholic 63, (22) Reagan 33

(7) South Mecklenburg 87, (26) Western Guilford 54

(10) Asheville 58, (23) West Forsyth 40

(15) Northwest Guilford 60, (18) R.J. Reynolds 50

(2) Watauga 83, (31) Chambers 46

4A West girls, 2nd round

(1) Lake Norman 80, (16) Mallard Creek 61

(8) Independence 55, (24)Porter Ridge 45

(5) AC Reynolds 56, (12) Myers Park 47

(4) North Meck 54, (13) Alexander Central 50

(3) Northern Guilford 58, (14) Hickory Ridge 40

(11) Charlotte Catholic 60, (6) Marvin Ridge 34

(7) South Meck, (10) Asheville 57

(15) NW Guilford 79, (2) Watauga 51

4A West girls, 3rd round

(8) Independence at (1) Lake Norman

(5) AC Reynolds at (4) North Meck

(11) Charlotte Catholic at (3) Northern Guilford

(15) NW Guilford at (7) South Meck

3A West girls, 1st round

(1) West Rowan 70, (32) West Charlotte 21

(16) North Davidson 53, (17) Dudley 38

(8) Parkwood 52, (25) Hickory 49

(9) Ashe County 54, (24) Crest 41

(5) Pisgah 78, (28) Montgomery Central 42

(12) West Henderson 50, (21) North Iredell 43

(20) NW Cabarrus 54, (13) Rockingham County 36

(4) Ben L. Smith 71, (29) Smoky Mountain 53

(3) Hibriten 60, (30) Foard 30

(14) Freedom 60, (19) Franklin 37

(6) Oak Grove 67, (27) South Point 57

(11) Ledford 48, (22) Central Cabarrus 33

(7) Huss 54, (26) Atkins 44

(23) St. Stephens 48, (10) Cramer 46

(15) Ashbrook 53, (18) Lake Norman Charter 45

(2) East Lincoln 66, (31) North Buncombe 39

3A West girls, 2nd round

(1) West Rowan 89, (16) North Davidson 38

(9) Ashe County 62, (8) Parkwood 52

(5) Pisgah 67, (12) West Henderson at

(4) Ben L. Smith 59, (20) NW Cabarrus 47

(14) Freedom 59, (3) Hibriten 50

(6) Oak Grove 56, (11) Ledford 51

(23) St. Stephens 64, (7) Huss 50

(2) East Lincoln 55, (15) Ashbrook 35

3A West girls, 3rd round

(9) Ashe County at (1) West Rowan

(5) Pisgah at (4) Ben L. Smith

(14) Freedom at (6) Oak Grove

(23) St. Stephens at (2) East Lincoln

2A West girls, 1st round

(1) Randleman 52, (32) Bandys 34

(16) Hendersonville 48, (17) McMichael 41

(8) East Rutherford 70, (25) Wheatmore 23

(9) North Stanly 63, (24) Pine Lake Prep 47

(5) East Burke 77, (28) Polk County 40

(12) East Surry 70, (21) Community School of Davidson 22

(13) Newton-Conover 83, (20) Reidsville 48

(4) Lincoln Charter 60, (29) Brevard 43

(3) Salisbury 65, (30) Wilkes Central 21

(14) Forbush 51,(19) Lexington 47

(6) T.W. Andrews 58, (27) Maiden 40

(11) North Wilkes 67, (22) Trinity 37

(7) North Surry 52, (26) Owen 34

(10) Monroe 62, (23) Surry Central 34

(15) Southwestern Randolph 60, (18) West Lincoln 40

(2) Shelby 69, (31) Jay M. Robinson 33

2A West girls, 2nd round

(1) Randleman 63, (16) Hendersonville 54t

(8) East Rutherford 88, (9) North Stanly 54

(5) East Burke 68, (12) East Surry 51

(13) Newton-Conover 53, (4) Lincoln Charter 35

(3) Salisbury 47, (14) Forbush 36

(6) T.W. Andrews 60, (11) North Wilkes 34

(10) Monroe 57, (7) North Surry 53

(2) Shelby 61, (15) SW Randolph 27

2A West girls, 3rd round

(8) East Rutherford at (1) Randleman

(13) Newton-Conover at (5) East Burke

(6) T.W. Andrews at (3) Salisbury

(10 Monroe at (2) Shelby

1A West girls, 1st round

(1) Mountain Heritage 85, (32) Bethany Community 9

(16) Draughn 57, (17) Union Academy 56

(8) North Rowan 77, (25) South Stokes 39

(9) Highlands 43, (24) Hiwassee Dam 36

(5) Eastern Randolph 55, (28) South Davidson 36

(12) Rosman 47, (21) Avery County 34

(13) Robbinsville 83, (20) Starmount 60

(4) Albemarle 59, (29) Mitchell 32

(3) Cherokee 78, (30) Highland Tech 25

(19) Mount Airy 44, (14) Thomas Jefferson Classical 40

(6) East Wilkes 49, (27) Murphy 38

(22) Piedmont Community 50, (11) Corvian Community 49

(7) Bessemer City 59, (26) Swain County 34

(23) Uwharrie Charter 39, (10) Christ the King 38

(18) North Stokes 46, (15) N.C. Leadership Academy 20

(2) Bishop McGuinness 54, (31) Hayesville 15

1A West girls, 2nd round

(16) Draughn 47, (1) Mountain Heritage 37

(8) North Rowan 47, (9) Highlands 38

(5) Eastern Randolph 53, (12) Rosman 40

(13) Robbinsville 71, (4) Albemarle 66

(3) Cherokee 61, (19) Mount Airy 44

(6) East Wilkes 63, (22) Piedmont Community 28

(7) Bessemer City 46, (23) Uwharrie Charter 39

(2) Bishop McGuinness 54, (18) North Stokes 14

1A West girls, 3rd round

(16) Draughn at (8) North Rowan

(13) Robbinsville at (5) Eastern Randolph

(6) East Wilkes at (3) Cherokee

(7) Bessemer City at (2) Bishop McGuinness