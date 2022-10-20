ShoutOuts
Published 12:00 am Thursday, October 20, 2022
West Rowan Elementary first quarter perfect attendance
Kindergarten: Carson Castleberry, Dawson Crate, Hillary Duarte Perez, Hadley Elliott, Ah’Marlys Faggart, Lillian McCrary, Kaydon Patrick, Wyatt Renwick, Logan Shehan, Brinleigh Walker
First Grade: Abel Albright, Avery Blankenship, Abbigail Crisp, Shakaiyah Faulk, Elizabeth Hall, Hayleigh Hall, Corbin Hendrix, Raelynn Jacumin, Rachael Lail, Georjana Locklear, Riley Perry, Asher Rife, Sebastian Samolu, Ceanneidigh Smith, Moleeyah Stinson, Madeline Taynton, Taylor Webb, Chloe Williams, Zoey Williams, Ayden Wise
Second Grade:
Kobe Adkins, Ivy Bailey, Emmett Barber, Lonzo Bryant, Caleigh Castleberry, Brookelyn Crisp, Piper Day, Mary Dickey, Michael Faulk, Chloe Fleming, Layla Gore, Sadie Holshouser, Wade Houghton, Itzel Landaverde, Jeremiah McDaniel, Drake Olson, Alayna Whitener
Third Grade:
Joshua Ricker, Emma Walker, Eastyn Alford, Cole Bickford, Emmanuel Black, Darriel Bryant, David Crate, Gabriel Dishman, Paisley Hepler, Lucas Marlin, Hudson Pruett, Maddox Roig, Averyonna Stackhouse, Weston Taylor
Fourth Grade:
Alexander Arteaga Quezada, Kaliya Everett, Gunnar Ginn, Penelope Green, Xander Jones, Haven Jorgenson, Adam Lamphere, Jaylee Leazer, Kaleah Black, Corbin Blevins, Cooper Burnoski, Levi Burnoski, Lauren Faulx, Easton Foster, McKenzie Graham, Ian Krause, Nylah Miller, Walker Olson, Marco Perez Lopez, Jacob Shaw, Emma Steele, Blaine Towell
Fifth Grade:
Ronald Arteaga Quezada, Jocelyn Carroll, Ava Mitchell, Carter Willis, Carson Blevins, Drew Cauble, Jacob Furr, Malik Givens, Drake Johnson, Elena Kwitowski, Jaythan Marlin, Calleigh Reavis, Silas Roig, Berkleigh Scruggs, Blake Towell, Addison Webb
West Rowan Elementary honor roll
All A Honor Roll
Third Grade:
Bailey Austin, David Crate, Amani Henderson, Clara Key, Cash Kinser, Lucas Marlin, Reese McNeely, Ethan Morgan, Jaylee Nixon, Cohen Overcash, A’Zariah Purefoy, Stella Rhodes, Roman Yarnot
Fourth Grade:
Colton Davis, Annistyn Clarke, Jase Foster, Camden Goodnight, McKenzie Graham, Corry Hales, Charlie Waller
Fifth Grade:
Jacob Furr, Corey Robinson, Audrey Russell, Kerrigan Sides, Addison Webb, Walker Yarnot
A/B Honor Roll
Third Grade:
Angel Benitez, Cole Bickford, Carlos Castaneda Menjivar, Wyatt Cline, London Cooper, Gabriel Dishman, Ian Escobar, Brayleyn Guerrero Bautista, Christopher Guerrero Carrillo, Jasper Guevara, Jase Hastings, Callie Henderson, Mina Jakupovic, Adelynn Lowman, Charity Lyons, Ja’Kayda Martin, Mirabella Meidlinger, Blake Moore, Katherine Myers, Yeimi Pleitez Cortez, Damien Register, Beckett Robinson, Maddox Roig, Alexander Russell, Paisleigh Sharpe, Tyson Waller, Jaxon Tutwiler
Fourth Grade:
Alexander Clements, Kaia Brotherton, Seyanna Bryant, Levi Burnoski, Mkenzi Crandall, Raleigh Davis, Annabel Dunlap, Kaliya Everett, Lauren Faulx, Natalie Finney, Easton Foster, Bailey Gaudet, Zoey Geter, Cooper Graham, Penelope Green, Isabella Guevara, Ryan Hanson, Greyson Hummel, Xander Jones, Ian Krause, Sara Leatherman, Jaylee Leazer, Cameron Livengood, Auri Lloyd, Mavrick Moore, Nolan Rabon, Nehemiah Rankin, Tucker Richmond, Jacob Shaw, Skyler Smith, Naomi Sparks, Emma Steele, Macie Taylor
Fifth Grade:
Angel Nava-Bautista, Jay Barber, Keira Basinger, Leon Becker, Carson Blevins, Josiah Bunch, Jocelyn Carroll, Jennifer Castaneda Menjivar, Kristopher Charles, Malik Givens, Dawson Grady, Ella Heasley, Drake Johnson, Ethan Jones, Elena Kwitowski, Cindy Mancia Mancia, Mariah Maxwell, Lillian McIntyre, Jordan Roby, Easton Shehan, Levi Shelton, Cameron Smith, Blake Towell, Carter Willi